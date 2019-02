Evaluaciones seguirán, pero sin efectos negativos a maestros: Esteban Moctezuma

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que las evaluaciones magisteriales continuarán hasta que se apruebe la nueva reforma educativa, pero les prometió a los maestros que una vez que se se promulgue la nueva reforma educativa, éstas quedarán sin efecto para despidos.

"Estamos bajo una ley, una norma que tenemos que cumplir. El servidor público sólo puede hacer lo que la ley le obliga, el ciudadano puede hacer todo lo que quiera mientras no esté prohibido. Hoy, el mandato legal de la SEP es seguir los lineamientos por parte del INEE. Lo que sí podemos decir a las maestras y maestros es que como la base legal para estas evaluaciones va a cambiar muy pronto es que vamos a tener un nuevo enfoque de una evaluación diagnóstica", dijo al finalizar su participación del Primer Foro de Educación Básica.

Hay que recordar que con la actual ley, es obligatorio que la SEP realice las evaluaciones para el ingreso y promoción de maestros, esto a partir de los lineamientos dictados por el INEE, mismos que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Moctezuma Barragán también dijo que ya le solicitaron al INEE no cancelar la aplicación de Planea, esto luego de que el Instituto anunciara que por falta de recursos no podría realizarla este año. El funcionario no dijo nada sobre si el problema del dinero ya estaba resuelto.