Evaluarán el programa de aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, informó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro será evaluado para identificar cómo están integrándose los becarios al mercado laboral.

“Próximamente vamos a hacer una pausa en el camino para dar a conocer todos los datos de este programa que es un semillero de talentos. Las empresas se identifican con muy buenos perfiles. Daremos cifras más adelante”, afirmó la funcionaria en entrevista a medios luego de la entrega de certificados en Igualdad Laboral y No Discriminación a 73 centros de trabajo.

Defendió a los jóvenes y dijo que miles entre los 18 y 29 años no trabajan porque no quieran sino porque no hay alternativas. “Y eso sucede no solo con los jóvenes que no concluyeron sus estudios sino también para universitarios con títulos, que salen tocan ´puertas y no encuentran trabajo”.

La titular de la STPS indicó que tras nueve meses de iniciado el programa, ya hay 156 mil empresas incorporadas, en beneficio de casi un millón de becarios, además de garantizar los recursos para su operación.

“Hemos venido planteando que hay presupuesto suficiente, este año a partir de abril se ajustó el presupuesto inicial un poco para poder llegar a la meta de un millón de aprendices, vamos a llegar a la meta de un millón, vamos a continuar el año que entra pues con ese millón que se irán graduando mes con mes, hay presupuesto suficiente.

Finalmente, indicó que ya presentaron las denuncias correspondientes por las irregularidades en la operación del programa, como que algunos tutores se estaban quedando con la beca del aprendiz.

Por otro lado, la STPS informó que en la actualidad solo 45 por ciento de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral en comparación con 77 por ciento de los hombres y solo una de cada 10 personas indígenas tiene acceso a contrato de trabajo y por ende a seguridad social y prestaciones.

La secretaria del trabajo sostuvo que para erradicar la discriminación en el mundo del trabajo es necesario el esfuerzo conjunto de las instituciones del gobierno y del sector privado que se comprometan a tener procesos igualitarios, al encabezar la certificación de 73 centros de trabajo que cumplen con la Norma Oficial Mexicana 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación en el año 2018.

En el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, comentó además que la obtención de la certificación es el inicio del proceso, ya que se trata de asumir un compromiso no solo en los centros de trabajo como ejemplo de otras empresas con esquemas que hoy no están generalizados.

“Nos queda un reto gigantesco y un camino largo por recorrer”, dijo la encargada de la política laboral del país.