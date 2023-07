¿Quiénes eran los integrantes de la familia mexicana que falleció en el Everest?

Lo que parecía otro sueño cumplido para una familia mexicana, se volvió una pesadilla que terminó en tragedia luego de que sus intengrantes fallecieran en su visita al Monte Everst.

El padre, la madre y sus tres hijos fallecieron en un accidente de helicóptero registrado el 11 de julio en Nepal, donde pretendían ver la montaña más alta del mundo

Ismael Sifuentes (padre) Luz González Olacio (madre), María José, Fernando y Abril (hijos), eran integrantes de una familia amante de coleccionar recuerdos en distintas partes del mundo, pero desafortunadamente fueron sorprendidos por la tragedia cuando emprendían una nueva aventura familiar al Monte Everest en Nepal.

Ismael Sifuentes, un fiel aficionado de los Rayados, era un hombre que disfrutaba viajar junto a su familia, pues en redes sociales compartía las instantáneas de cada lugar al que viajaban.

La familia era amante de los viajes alrededor del mundo. Foto: Facebook | Luzma Gzz Olacio

Luz González, fue estudiante en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila durante 1991. De acuerdo con fotografías compartidas sus redes, la mujer tuvo la oportunidad de conocer Brasil, Machu Pochu y el Yankee Stadium en Estados unidos.

Una de las hijas, Abril Sifuentes tenía 27 años de edad y era residente de medicina interna en el Instituto Nacional de Cancerología. Era amante del senderismo y de viajar por el mundo. Hace unos días compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en una de las siete maravillas del mundo, el Taj Mahal.

María José, la otra hija fallecida en el accidente, mantenía sus perfiles de redes sociales en privado.

Tragedia en el Everest

La mañana de este martes 11 de julio, autoridades internacionales confirmaron un accidente de helicóptero en Nepal, donde falleció una familia coahuilense.

Fue la embajada de México en la India la que confirmó que cinco mexicanos y una nepalí fallecieron en un accidente de helicóptero en el distrito de Solikhumbu en la provincia de Koshi, Nepal.

📰 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 (𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞)



En relación al trágico accidente ocurrido hoy en Nepal (regarding the tragic helicopter crash that occurred today in Nepal). pic.twitter.com/hHtp5cVpgc — Embassy of Mexico in India 🇲🇽 (@EmbaMexInd) July 11, 2023

Tras el accidente, los cuerpos lograron ser recuperados pese a las dificultades del terreno.

El presidente municipal de San Pedro, David Ruiz Mejía, confirmó a la redacción de El Sol de La Laguna, que la familia era oriundos de San Pedro, Coahuila, pero que desde hace varios años radicaban en el estado de Nuevo León.

Descanse en paz. pic.twitter.com/47zuvFCJ4l — @UAdeC (@UAdeC) July 11, 2023

Tanto Luz como Ismael se conocieron en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo, en la década de los noventa, por lo que la institución envió sus condolencias tras confirmarse su muerte.

El accidente tuvo lugar apenas meses después de que otro helicóptero de la compañía Altitude Air se estrellase en una zona selvática en el distrito de Gorkha, en el norte de Nepal, causando la muerte de seis personas, incluido el piloto, mientras que una pasajera sobrevivió.

El peor accidente aéreo de los últimos años en Nepal ocurrió en enero de este año, cuando un vuelo de Yeti Airlines se estrelló con 72 viajeros sin dejar supervivientes, un accidente atribuido por las autoridades a un error humano.

