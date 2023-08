Examen Comipems 2023: ¿Qué hago si no me quedé en ninguna de mis opciones?

Si realizaste el examen de ingreso de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), el siguiente paso es conocer los resultado, pero, ¿qué pasa si no fuiste asignado en ninguna opción?

El examen de Comipems es uno de los pasos más importantes en la vida académica de los estudiantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, ya que con con él se asigna un plantel educativo a los alumnos para continuar con si formación.

Sin embargo, no todos los examinados consiguen colocarse en una de las opciones para las que aplicaron; en estos casos, los resultados que se publican el próximo 19 de agosto mostrarán las siglas CDO, que significan con derecho a otra opción.

Esta clasificación permite elegir entre las opciones educativas que todavía cuentan con lugares a quienes no han sido asignados en alguna de las opciones solicitadas después de la publicación de los resultados. Al mismo tiempo, se evita asignar aspirantes a opciones que no les interesan y no han solicitado.

¿Qué debo hacer si no me quedé en mis opciones de Comipems?

En la Gaceta Electrónica de Resultados de Comipems se informarán las fechas y los lugares a donde los estudiantes que no obtuvieron un lugar en los planteles de su preferencia podrán acudir para solicitar posteriormente su inscripción en uno de los planteles que aún tengan lugares disponibles.

Consulta a través de la siguiente página https://www.comipems.org.mx/ y una vez dentro del portal busca donde se indica "Aspirantes CDO" y da click

Posteriormente, ingresa los datos solicitados como folio, CURP y el código.

¿Cuáles son las fechas para elegir una prepa de Comipems?

A continuación te damos a conocer la lista de fechas en las que puedes realizar tu trámite de elegir una prepa de acuerdo con el número de aciertos, si es que no te quedaste en ninguna de tus opciones.

Viernes 18 de agosto: 76 o más aciertos.

Lunes 21 de agosto: 62 o más aciertos.

Martes 22 de agosto: 49 o más aciertos.

Miércoles 23 de agosto: 39 o más

Jueves 24 de agosto es para cualquier número de aciertos





¿Dónde puedo consultar los resultado de Comipems?

La Gaceta Electrónica de Resultados es el documento oficial de Comipems para informar los resultados del examen de ingreso a la educación media superior, y será publicado en su portal de internet.

Adicionalmente, Comipems podrá enviar el resultado obtenido a cada aspirante vía correo electrónico.





