Exige Honduras una explicación a Segob por supuesta caravana madre

Honduras negó tener información sobre una Caravana Madre alentada por el crimen organizado, por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó con cerrar la frontera con México si no se frena el flujo migratorio de centroamericanos. En respuesta, Marcelo Ebrard, canciller mexicano dijo que buscará el entendimiento, pero con respeto.

En una entrevista exclusiva con El Sol de México, la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez Caballero, aseveró que los órganos de inteligencia de su país no tienen información sobre dicha caravana y demandó a la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, que explique de dónde sacó la información de dicho movimiento masivo de migrantes.

En la víspera, Sánchez Cordero alertó sobre la conformación de una “Caravana Madre” de cerca de 20 mil personas que partiría de Honduras con destino a la frontera con Estados Unidos, convocada por el crimen organizado.

“Más bien es consultar a la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero de dónde ha sacado ella esa información, porque los equipos de inteligencia, no sólo los de Honduras, sino los que estuvieron acá reunidos con la secretaria Nielsen en una reunión del Triángulo Norte que tuvimos en nuestro país, ninguno de nosotros tiene ningún dato sobre que se esté conformando un salida o movilización masiva de personas, por lo menos no de acá de nuestro país”, reveló la funcionaria a este diario.

Respecto a los señalamientos de Sánchez Cordero sobre que los países del Triángulo Norte no han detenido el flujo migratorio, la vicecanciller de Honduras reviró que su país está investigando quién organiza estas caravanas y ha trabajado con México, aunque sin continuidad.

Foto: Eduardo Torres

POLÍTICA BIPOLAR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó ayer con cerrar la frontera con México si no se detienen a las dos caravanas que supuestamente se dirigen a su país. “Si no lo hacen les costará mucho dinero, pero podrían hacerlo tan fácilmente (...) Si no lo hacen, cerraremos la maldita frontera”, aseveró durante un mitin en Michigan. En respuesta, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, publicó en su cuenta de Twitter que México buscará el entendimiento y exige respeto.

“Mexico actuará con responsabilidad y dignidad en el tema migratorio. Buscaremos entendimiento sí, pero siempre exigiremos respeto”.