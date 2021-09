Expertos advierten que aun con deportaciones la migración seguirá

Se fueron de Tapachula, donde estaban hastiados del confinamiento, y cruzaron todo el territorio nacional rumbo a Estados Unidos. Unos ingresaron a la Ciudad de México, pero el grueso, varios miles de personas migrantes haitianas, llegaron a la frontera norte a Ciudad Acuña, en Coahuila, centenas cruzaron el Río Bravo y pisaron suelo de Del Río, en Texas.

Pero “los deportaron en cadena”, unos a Puerto Príncipe, en Haití y otros volvieron a Tapachula. Estados Unidos les aplicó el Título 42, por efectos de la pandemia del Covid-19. Se enviaron a muchos a la Estación Migratoria Siglo XXI y otros, directamente a Guatemala.

“Es como una suerte de escenarios. La crisis humanitaria en la frontera sur es reflejo de muchos factores: la particularidad de que México está al lado de los Estados Unidos, donde siempre hay trabajo”.

Si bien la migración irregular era silenciosa, a partir de 2016, con las nuevas caravanas del norte de Centroamérica, se hizo más visible, y con el arribo intermitente de miles de haitianos desde el Cono Sur y de la propia Isla caribeña, la migración unidireccional al norte del hemisferio se volvió crítica.

Tan sólo de enero a agosto de este año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 77 mil 559 solicitudes de refugio.

A la fecha cientos de migrantes haitianos, cubanos y centroamericanos están a la espera de su solicitud de refugio. | Foto: Cuartoscuro

Así lo explica la investigadora Martha Rojas Wiesner, doctora en Ciencia Social por El Colegio de México, especialista en Sociología en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), quien detalla en entrevista que ante la lentitud burocrática para su regularización o estadía en el país, la falta de empleo en Tapachula, el hacinamiento y la desesperación, con amparos o sin ellos, las personas migrantes empezaron la diáspora hacia el norte.

Encontraron nuevas rutas para evadir las restricciones de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Una por Chicomuselo, Ocozocuautla, Tuxtla Gutiérrez, Coatzacoalcos, San Luis Potosí y de allí para el norte, para Estados Unidos.

Los hubo que llegaron a la Ciudad de México, pero el grueso se fue para Coahuila, a Ciudad Acuña, para cruzar por Del Río, Texas. “Y ya sabemos los resultados”.

Por separado, el doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin, Rodolfo Cruz Piñeiro, director del Departamento de Estudios de Población, en el Colegio de la Frontera Norte (ColeF), comentó sobre esta problemática:

“La migración no se va a detener. La migración es de largo aliento. En el caso de los flujos de las personas haitianas, vienen de un país donde no hay trabajo, donde no tienen futuro sus hijos, donde los afectaron desastres naturales como sismos y huracanes y una débil democracia”.

En el caso de la presencia de miles de haitianos en la frontera Ciudad Acuña-Del Río, Texas, comentó “que no hay proceso de solicitudes de asilo y Estados Unidos les aplicó el Título 42 por la pandemia del Covid-19 y deportaron vía aérea a Puerto Príncipe y su gobierno estuvo de acuerdo en recibirlos”.

Buscan nuevas rutas desde Guatemala

¿De la noche a la mañana, se esfumaron miles de haitianos en Tapachula?

–Hay muchas razones. Una es que sí una parte de la población decidió salir por su cuenta de manera poco más silenciosa.

¿Cómo lo hacen?

–La semana antepasada, por un camino que viene del Río Suchiate, en un ejido que se llama Nicolás Lagartero, por las nuevas rutas, por lo que sucede con el INM. Se van por Chicomuselo, por La Concordia, por Villa de Flores.

En Guatemala se están reorientando las rutas para entrar a México. Y también puede ser desde el mismo territorio mexicano, para no salir a las rutas principales. Avanzan por terrenos privados. Ese puede ser un factor.

Activistas han buscado apoyar a los migrantes ante el actuar del INM y la Guardia Nacional. / Foto: Cuartoscuro

El otro podría ser la solicitud de amparo que promovieron los lideres activistas Irineo Mújica y Luis García Villagrán; más de 7 mil migrantes la firmaron; la mitad, ciudadanos haitianos. Esa puede ser otra razón: que las personas esperan que eso les funcione.

Otras personas que no se mueven porque algunas están detenidas y otras fueron deportadas.

¿Y las personas deportadas por México?

–La deportación de migrantes ocurrió cuando vinieron las retenciones de las primeras caravanas. Recuerdo a una persona que decía: “Tengo que salir de aquí porque en la primera caravana nos detuvieron y a mi esposa la mandaron para El Ceibo, para Tabasco, en Villahermosa”.

Según los testimonios, una parte de esa caravana fue deportada por El Ceibo y otra parte, por Talismán, en Chiapas, frontera con Guatemala.

Hay personas que están en la Estación Migratoria (detenidos) y otras deportadas a territorio guatemalteco y a eso se suma esas deportaciones que les llaman “deportaciones en cadena”, por el Título 42 por efectos de la pandemia de los EU que llegan a Tapuchula y de ahí los llevan a la frontera en Talismán. Son principalmente, personas de Guatemala. También vienen personas de otra nacionalidad, como hondureños.

Igual llegan aviones con personas haitianas deportadas. Lo tengo que confirmar. Personas haitianas también son deportadas a Tapachula: unos van a la Estación Migratoria y otros los mandan a Guatemala.

¿Los que vienen de EU son personas haitianas que regresan a Tapachula?

–Sí. Llegan a Tapachula. Y la gente de la población dice: ¿Cómo que de regreso? ¿Por qué los mandan a Tapachula? ¿Por qué no los mandan a su país?

En este momento hay como una suerte de distintos escenarios: están los que permanecen en Tapachula, un poco replegados, en los trámites. Esperan el momento de recibir sus documentos.

¿Son los mismos los que retornaron que ya estaban en Tapachula?

–Nada más en este semestre, en la oficina de Tapachula, se recibieron 55 mil solicitudes. Por tanto, no podemos afirmar contundentemente que todas las personas se fueron.

Vemos que muchas personas se mueven, algunos por otras rutas. Algunas, que llevan varios meses por Tapachula, decidieron moverse porque al recibir noticias de que las personas que pasaban por Chicomuselo es otra ruta que sale a Ocozocuatla, Tuxtla Gutiérrez y de ahí siguen hasta Coatzacoalcos y luego a San Luis Potosí y de ahí para arriba, en cadena, como dicen.

El miércoles 22, un numeroso grupo de personas haitianas que estaban en Tapachula llegaron a la Ciudad de México. El fin de semana pasada, el INM los dejó salir en autobuses comerciales, dijo la doctora Rojas.