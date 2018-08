¡Extra, extra! La Prensa cumple 90 años de decir lo que otros callan

Hoy cumplimos 90 años. Nueve décadas en las que hemos seguido el diario acontecer de esta Ciudad de México, con su febril actividad de día y su trágico manto nocturno.

Desde nuestras páginas hemos dado cuenta de aquella ciudad que todavía alía a provincia en 1928 y de cómo se consolidaba la recién triunfante Revolución Mexicana. Hemos recabado testimonios del crecimiento de la capital hasta hacerse la megalópolis que es actualmente, con su fuerte hacinamiento, su caótico transporte, su vialidad descontrolada, la falta de agua, pero también de sus rincones de ensueño y sus personajes singulares, que le dan la rica personalidad que posee.

Son ya 32,850 días de acompañar varias generaciones de mexicanos trabajadores, que saben lo que es empezar desde temprano la jornada laboral y rifársela para salir adelante, con esfuerzo y talento. Somos orgullosos compeleros del chilango al que nadie le regala nada y que hace todo por sacar adelante a su familia. Vamos con ellos por que somos como ellos, un diario popular con vocación de servicio y ganas de progresar.

Para "El diario que dice los que otros callan" es una larga jornada, en la que han pasado por nuestra redacción los mejores periodistas que saben tomarle el pulso a la ciudad. No ha sido fácil. No cualquiera se atreve a reflejar la ciudad real, la que no es la de los discursos políticos, sino la verdadera, la de las calles, donde habitan sus ángeles y sus demonios.

Somos ya nanogenarios pero nos sentimos más jóvenes que nunca, porque los proyectos a futuro son muchos. Tenemos frente a nosotros el reto de adoptarnos a nuevas audiencias, a la nueva realidad social política y tecnológica. No podemos ni queremos bajar la guardia porque queremos seguir sirviendo a nuestros lectores, a las nuevas generaciones a las que llegan y que regirán esta ciudad y este país en el futuro.

Comenzamos nuestra década rumbo al Centenario y sabemos que seguimos contando con su preferencia como hasta ahora.





