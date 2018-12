Extrabajadores del SAT se manifiestan en Palacio Nacional por los recientes despidos

Un grupo de ex trabajadores de la Secretaria de Hacienda, Bansefi y del Servicio de Administración Tributaria se manifestaron en Palacio Nacional pidiendo el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador por los despidos injustificados de los que han sido objeto.

Con pancartas, los inconformes señalaron que muchos de ellos incluso contaban con el tiempo necesario para las indemnizaciones que se les adeudan y que realice un análisis sobre las plazas que ocupaban.

Trabajadores despedidos del SAT protestan fuera de Palacio Nacional



December 26, 2018

Queremos que dejen trabajar a los que quieren seguir, y los que se tienen que ir que los indemnice como debe de ser después de tantos años de servicio, ya que muchos de nosotros llevamos hasta 30 años en servicio.

Leonor Lovera, trabajadora de Bansefi

Los extrabajadores del SAT sostienen que no se oponen a que sean despedidos, pero piden que se analice caso por caso, ya que desde la quincena pasada se les dejo de pagar sin aviso previo. December 26, 2018

Los trabajadores sostienen que no se oponen a que sean despedidos, pero piden que se analice caso por caso, ya que desde la quincena pasada se les dejo de pagar sin aviso previo.

Aseguró que la mayoría de ellos tienen más de 25 años de servicio y hoy se encuentran sin empleo, ni certeza de lo que sucederá con las indemnizaciones que les corresponden por ley y que les han sido condicionadas.

Creo que el presidente no está bien informado porque todos somos trabajadores que cumplimos con un horario y a veces hasta más, no hay aviadores. No se porque dicen que somos personas que no servimos.