Extranjeros acechan el mercado de marihuana

Empresas extranjeras buscan incursionar en el negocio del cannabis en nuestro país, por lo que en medio de la discusión sobre la regulación del consumo de la mariguana están en un proceso de cabildeo para lograr que se abra este mercado a la iniciativa privada.

Se espera que en los próximos días el Senado de la República inicie la discusión del dictamen sobre la regularización de la mariguana, tiempos que no son casuales debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio de plazo al Legislativo emitir las normas correspondientes a más tardar el 30 de abril, día en que acaba el actual periodo ordinario de sesiones.

En este contexto, en la Cámara alta iniciaron foros de consulta por donde ya se pueden ver a cabilderos de la iniciativa privada que buscan abrir este mercado, esto pese a la clara oposición de senadores que están en contra de que extranjeros no controlen el mercado y la producción en México de la mariguana.

El ex coordinador jurídico consultivo de la Cofepris, Carlos Lizardi, dijo que la expectativa de los mercados mexicanos es muy grande, porque a diferencia de Canadá, Estados Unidos, Australia y otros países de Europa, la cosecha en nuestro país tiene hasta cuatro ciclos por año. “En todos los demás son de una a dos cosechas. En Canadá son seis meses de heladas y la inversión muy elevada porque son invernaderos”.

Es por eso que empresas como la Mexican Canadian Cannabis Alliance, con sede en Vancouver, o la Asociación Nacional del HEMP buscan influir en el número de licencias y las hectáreas por cultivar; pide no sobre regular con el pago de impuestos muy elevados, pues ello podría bloquear a México como potencia mundial en la producción.

Carlos Lizardi explicó que los cabilderos y consultores siempre van por un texto a favor de su cliente. Destaca el puente en que puede convertirse el T-MEC para todos los mercados internacionales que requieren de materia prima para la gran variedad de productos que se producen en el mundo. Pero advirtió que la regulación restringe la inversión extranjera, que no es arriba de 20 por ciento en empresas mexicanas, lo que “genera descontento e incertidumbre a los inversionistas extranjeros’’.

La consultora de la Mexican Canadian Cannabis, Ana Cárdenas Zanetta, reconoció que empresas especializadas buscan influenciar en el debate y la redacción del dictamen, mientras la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis (ANICANN), destacó el clima idóneo y privilegiado de México, pero aceptó que no existe investigación regional, aun así es una extraordinaria alternativa para productores de temporal.

Ese optimismo no es compartido por los senadores, quienes ven un riesgo de que las empresas extranjeras se apoderen del mercado de la mariguana.

El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, señaló que las “firmas internacionales están sobres”, hay una acción intensa. “Me opongo a que sean esas grandes firmas y corporativos las que regulen. Hay que tener mucho cuidado que no se entre por la puerta de atrás para que controlen el mercado y la producción en México’’.

Para la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez, la cannabis es el “negocio del siglo XXI” en México.

Alonso, el uso legal del cannabis para su producción, transformación, distribución y comercialización, debe ser un proceso ordenado.

Se trata, asentó, de construir una regulación clara y eficaz, que por un lado abra el camino a una nueva industria, y por el otro contemple como prioridad la salud y el respeto de los derechos humanos.

Edgar Lugo García, de la consultoría y asesoría empresarial y personal enfocada en la industria cannabica, destacó que buscan los permisos para la importación y comercialización de CBD –derivado del cáñamo-, antes de que inicie la regulación; “son empresas mexicanas que nos han contratado para obtener esos permisos’’, enfatizó.

Añadió, son fondos de inversión y empresas que son productoras de cannabis de Estados Unidos, Canadá y Colombia.

La presidenta del colectivo “Mamá cultiva México’’, Cecilia Alvarado, comentó que hay firmas de inversores que los han buscado para ver la forma de que se distribuyan sus productos. “Pero estamos rechazando porque nosotros estamos convencidos que el autocultivo es la mejor opción, es una alternativa individual’’.

Discusión en breve

Ante el fin del plazo que les dio la Suprema Corte, el coordinador de Morena en el Senado, confió en que en los próximos días se pueda dar un dictamen sobre el tema de la regulación del uso lúdico y medicinal de la mariguana.

Estoy de acuerdo con lo que las comisiones dictaminen, pero todavía falta enriquecerlo en los próximos días. En lo personal es que si se debe legislar en la materia, no así cómo está”, externó.

Dijo estar de acuerdo con eliminar el aspecto prohibicionista y de avanzar “en lo que más se pueda como una legislación progresista y como una legislación de avanzada y democrática”.

“Yo estoy de acuerdo con eso y no habrá forma de que me convenzan de lo contrario, por eso soy de los que votara en favor, pero hay opiniones distintas y queremos ahora dirimir y revisar para llegar a un gran consenso. No habrá imposición. En la bancada hay unidad, en los otros grupos lo están discutiendo”, refirió.

Hasta ayer no hay un acuerdo concreto para aprobar el dictamen en torno a la regulación de la marihuana, en la que se mantiene la figura de los fines recreativos, además de que se establece que pase de cinco a 28 gramos como límite de posesión para el consumo.

Cabe destacar que el pasado 26 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor del uso de la mariguana con fines medicinales, pero no en su empleo lúdico.