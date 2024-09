EZLN denuncia oportunismo político desde el poder en el caso Ayotzinapa

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) señala que hay dolor y rabia a 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al entender que “no importa el color, allá arriba siguen el desprecio y la mentira”.

En un mensaje dirigido a las personas buscadoras que siguen velando por el paradero de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, el EZLN expresó el sentimiento de dolor y rabia que acompaña a las familias y amigos de las víctimas, ante la falta de verdad y justicia, la cual la atribuyen a una falta de empatía desde el Poder.

“Ni la más mínima empatía de quien tiene el Poder sólo para alardear y presumir, más no para servir y resolver. El verdugo pretendiendo presentarse como víctima”.

Desde las montañas del sureste mexicano el Subcomandante Insurgente Moisés, a nombres de las y los zapatistas, afirma que al no poder heredar verdad y justicia, se heredará rabia, memoria y dignidad para seguir en la lucha. “Si no hay verdad ni justicia, que no falten la rabia y la memoria”.

“Y porque llegará el día en que ser estudiante, hombre o mujer, de una normal rural o de lo que sea, empleado, trabajadora, adulto o anciano, no sea motivo de persecución, de desprecio, de desaparición, de muerte. Pero para que ese día llegue, hay que seguir. Si no podemos heredar aún esa Verdad y esa Justicia a quienes nos siguen en calendarios y geografías, sí podemos heredarles la rabia, la memoria y la dignidad necesarias para no rendirse, no venderse y no claudicar”.