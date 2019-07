Es fake news, renuncia de Álvarez Lima a Canal Once: Jesús Ramírez

José Antonio Álvarez Lima, director de Canal Once, aseguró que seguirá al frente del medio público hasta que el cuerpo aguante y a quienes difundieron el rumor de su supuesta renuncia, les mandó decir “feliz navidad”, confirmó Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República.

“Él (Álvarez Lima) seguirá ahí, hasta que el cuerpo aguante, y a todos los que diseminaron los rumores de la renuncia, les desea feliz navidad, en sus propias palabras”, dijo en breve entrevista Ramírez Cuevas.

Reclamó que en los siete meses de lo que va de la administración, este es “el treintavo funcionario” al que se le inventa una “fake news” sobre una renuncia en el gabinete legal y ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es… ¿cómo qué será?, el treintavo funcionario en las redes que renuncia, entonces, perdón, es fake news, puras mentiras. Ni siquiera noticia es”, criticó.

Comentó que “ya está resuelto” el problema de despidos injustificados en el Once, así como el presupuestal.

“No hay renuncia del director de Canal Once, el director de Canal Once goza de cabal salud, está muy contento en el Once, haciendo cambios, reforzando un canal que es muy importante para la televisión pública”, concluyó.