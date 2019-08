Federación manejará la nómina educativa

MORELIA. Al anunciar que Michoacán será el primer estado del que el Estado mexicano asumirá el costo de su nómina educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esto generará ahorros para que el gobernador, Silvano Aureoles pueda dar mantenimiento a carreteras.

“Ahora que se va a liberar a Michoacán de todo el gasto educativo, ya van a tener recursos para terminar de arreglar caminos y carreteras”, comentó durante su recorrido por el Hospital Rural de Huetamo.

El Presidente de la República dio a conocer que las negociaciones entre los gobiernos federal y estatal para federalizar la educación están en curso, con la finalidad de que no haya dos sistemas y se cuente con mejores condiciones laborales para maestros estatales, ya que, dijo, en ocasiones no se transfieren suficientes recursos a nivel local para completar el sueldo de éstos.

“Como no se transfieren fondos suficientes no pueden cobrar. Ahora que se inició el período vacacional, que concluyó el ciclo escolar a los federales se les pagan tres o cuatro semanas, quincena y a los estatales apenas una”, ejemplificó.

“Estamos llegando a un acuerdo con el gobierno de Michoacán para federalizar la educación. Que no haya dos sistemas porque hay muchos problemas para maestros estatales”, agregó.

También dio a conocer que se realizan censos en escuelas para verificar que ha no haya aviadores, pues enfatizó “queremos acabar con la corrupción”.

“Nada de cobrar sin trabajar, eso ya se terminó”, añadió.

NO HAY RECURSOS

La Federación cerró el flujo de recursos al Programa 3x1 para Migrantes, toda vez que el estado y los municipios no cumplían con su parte en lo establecido en las reglas de operación, aseveró el delegado de la Secretaría del Bienestar, Roberto Pantoja Arzola. “No hay presupuesto para el 3x1, se tomó la decisión de dejar sin recursos al programa porque dos partes de cuatro no aportaban. Es un tema generalizado, no solamente de Michoacán”, dijo.

Explicó que muchas obras se quedaban inconclusas, ya que ni estados ni municipios aportaban su 25 por ciento, y se tomó la decisión de reasignar esos recursos a otros programas.

Añadió que buscarán opciones para aprovechar la buena disposición de los connacionales para realizar obras de infraestructura en sus lugares de origen, al señalar que fue en los últimos tres años cuando se agudizó la situación. Dijo que al momento no opera, pues sólo dos partes de cuatro aportan recursos. “Muchas obras se quedaron a la mitad porque no había la aportación de los gobiernos estatales y municipales, sí había la aportación de los migrantes y de la Federación. Y así ocurrió hasta el año pasado, por eso se tomó la decisión de dejar sin recursos el programa y reasignarlos a otros”, dijo.

También indicó que será a través de comités de obra que se administrarán los 10.3 millones de pesos que se destinarán a rehabilitación de carreteras en el municipio de Coalcoman, en los que participarán autoridades municipales y sus habitantes. “En el esquema como se está operando el programa en otros estados, se hace llegar el recurso directamente de la Tesorería de la Federación a comités de obra que se constituyen”, señaló.