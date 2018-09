Fiscalía tira versión de rescate de la Policía Federal; Segob ordena investigación

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal inició una investigación para esclarecer la actuación de dos de sus elementos por un posible montaje de un rescate de una menor de edad en San Luis Potosí.

La finalidad es determinar las circunstancias en las que fue localizada la niña tras ser reportada como desaparecida y transparentar el proceder de los integrantes de esa corporación, informó la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado.



Foto: Especial

Sociedad Rescate de bebé en un terreno baldío causa polémica por posible montaje de la policía

En este marco, los elementos de la División de Fuerzas Federales que están relacionados con el caso ya fueron concentrados en la Ciudad de México, a efecto de ofrecer su versión de lo ocurrido.

Por otra parte el Fiscal General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), Federico Garza Herrera informó que fueron particulares los que encontraron a la niña de un año de edad, desaparecida recientemente en el municipio de Rioverde, quienes además señalaron el lugar preciso del hallazgo donde se obtuvieron diversos indicios que ya fueron aportados a la carpeta de investigación.



El titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Garza Herrera

Tenemos evidencias suficientes para poder establecer que la niña fue encontrada por particulares, por ello se pudo preservar la escena y encontrar indicios que nos permitió confirmar que ahí estuvo la menorFederico Garza Herrera, Fiscal General del Estado de San Luis Potosí





CDMX Policía Federal detiene a dos implicados en agresión en CU; no están en lista de expulsados

Explicó que, con la evidencia hallada en el lugar, se pudieron obtener líneas de investigación que podrían llevar al paradero de quienes privaron de la vida a la abuelita de la menor y de quienes la tuvieron los días de su no localización.

Sobre si fue una farsa o no el video de la Policía Federal, dijo que eso lo determinarán los órganos internos de esa corporación, “yo no quiero especular, porque nuestra obligación es esclarecer los hechos, detener a los presuntos responsables y ponerlos a disposición del Juez para que no haya impunidad, y es lo que estamos haciendo”.

Aclaró que ese video no es parte de la investigación y la Fiscalía General del Estado ya cuenta con una línea de investigación muy sólida, por ello la mamá y el papá de la niña incluso acudió con personal de la Zona Media este lunes, a agradecer todo el trabajo que se ha venido realizando para esclarecer el crimen y porque su bebé ya está con ellos.

¿Qué fue lo que pasó?

Macarena Márquez salió a dejar a su nieta a la guardería pero nunca regresaron, ella fue hallada muerta y la bebé encontrada en un baldío pero el operativo de rescate está envuelto en la polémica.

Fue el pasado 30 de agosto cuando se reportó como desaparecida a la señora Macarena junto con una bebé de 11 meses de edad; posteriormente, el 2 de septiembre la mujer de 57 años de edad fue localizada sin vida y este 5 de septiembre la policía federal difundió un video en el que el llanto de la bebé fue clave para encontrarla en un terreno desierto.

#SLP Fernanda desapareció el 30 de agosto. Este 5 de septiembre su llanto fue escuchado por policías federales durante un patrullaje. La pequeña, de 11 meses de edad venció al frío y la intemperie. Tras recibir atención médica, fue entregada a sus padres #PFContigo pic.twitter.com/1zTFk7CwmN — Policía Federal Mx (@PoliciaFedMx) 6 de septiembre de 2018

El pasado miércoles 5, la policía federal difundió la grabación donde asegura que rescató a una bebé de 11 meses de edad que llevaba 5 días perdida. En este video de rescate tres agentes aparecen en escena mientras el llanto se hace cada vez más sonoro.

Entre el escombro y la basura, localizaron a la menor, quien a pesar del frío, solo portaba un vestido de color blanco y estaba sentada sobre una cobija.

Justicia Fiscalía ignora a familiares en hallazgo de fosas, denuncian colectivos de búsqueda

La versión del matrimonio vs Policía Federal

Una pareja de ciudadanos señala que fueron ellos los que encontraron a la bebé en la carretera Río Verde en San Luis Potosí, cerca del camino Gramol, y la entregaron a la Policía Federal.

“Íbamos en la camioneta y me paré a orinar, cuando escuché el llanto de la bebé por lo que la recogimos y seguí manejando hasta entregarla a la policía federal”, es la versión que la pareja dio a las autoridades.

Esto dista de lo informado por la Comisión Nacional de Seguridad, que asegura que la noche del miércoles, sus agentes localizaron a Mya.

| Con información de El Sol de San Luis |

Justicia Dimes y diretes por caso Ayotzinapa, gobierno federal responde a dichos de CIDH

Política Morena presentará en dos semanas iniciativa para crear la SSP