Captan a Gatell en la Condesa, sin cubrebocas y siendo positivo a Covid-19

Para Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el que haya sido sorprendido en un paseo por un parque de la Ciudad de México tras dar nuevamente positivo a Covid-19, es sólo "chisme, intriga y especulación".

Luego de que en redes sociales circularan tres fotografías del funcionario en las que se le ve recorriendo el Parque México, ubicado en la Colonia Condesa, sin usar cubrebocas al lado de su pareja, se le preguntó sobre ello y responsabilizó a los medios de comunicación de difundir las imágenes con propósitos políticos y faltos de ética.

“Lo que vemos es este tipo de notas que están basadas en el chisme, en la intriga, en la especulación”.

Que tal Gatell, con la novia en parque México, sin cubrebocas ni sana distancia.

En conferencia de prensa de Palacio Nacional, donde se le vio a través de las pantallas, el subsecretario dijo que se privilegia el escándalo de grupos de interés económico y político frente a la información de otro tipo, con lo que eludió responder sobre las imágenes en las que se le ve vestido de negro y calzando huaraches.

Gatell prefirió hacer recomendaciones sobre cómo hacer periodismo, calidad técnica y fuentes de información.

Posteriormente, Gatell declaró a Joaquín López-Dóriga que "no hay ninguna contraindicación médica de salir a caminar", asegurando que al usar doble cubrebocas y caminando 6 metros de distancia de otras personas, su capacidad de contagio era mínima.

"Pero la probabilidad de que yo contagie a alguien a través de mi doble cubrebocas mientras camino en el parque a las de 6 metros de distancia de otras personas, es virtualmente cero". — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 11, 2021

Cabe destacar, que al inicio de la conferencia, el subsecretario dio a conocer que en una segunda prueba que se le aplicó, siguió dando positivo a Covid-19.

"Hoy me volví a hacer la prueba y me estoy monitoreando. Me realicé la prueba en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y vuelvo a salir positivo con una carga viral suficientemente alta para ser contagioso. Aunque tengo el alta médica, no tengo alta epidemiológica, por lo que no podré incorporarme a las actividades normales”.