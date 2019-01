Fricción de ropa sintética de calcinados pudo ocasionar explosión: Gertz Manero

La estática provocada por la fricción de ropa sintética es una de las hipótesis que se evalúan en las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República en torno a la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, informó su titular Alejandro Gertz Manero.

“Se están estableciendo las primeras hipótesis de lo que ocurrió al momento del siniestros, pero que se tome como son, información preliminar: en el momento del siniestros ese ducto estaba grabado con gasolina de grado tal que cuenta con gases, que al momento de maniobrarse, la ropa de tejer sintético provoca fricciones eléctricas, es una hipótesis preliminar”, dijo en conferencia de prensa.

Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México

Al hacer un balance de lo sucedido en este municipio hidalguense, se informó que hasta ahora se tienen una cifra preliminar de 73 personas fallecidas y 75 las heridas y que se encuentran hospitalizadas en Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Guanajuato.

Gertz Manero dijo que hasta el momento no hay indiciados por la explosión. "No hay ninguna persona no detenida ni indiciada, si hubiera lo vamos a informar, ninguna persona está detenida ni indicado ni hay persecución previa".