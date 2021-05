"Fue una escenografía presidencial", comunidad maya rechaza perdón del Estado

“Solo escepticismo nos causó el llamado ‘perdón’ al pueblo maya peninsular”, dice entre suspiros que denotan el olvido, la discriminación, la dura realidad histórica que viven los mayas y que consideran como “una escenografía presidencial” , “un performance a modo”, el perdón que les pidió. “No es convincente”, dice la profesora Candy May Novelo.

“Los verdaderos mayas, los pueblos mayas peninsulares estamos lejos de ese perdón, cuando falta apoyo al campo, cuando se sobreexplota la Rivera Maya. Un verdadero perdón, que no fuera una farsa es que haya internet en todas las comunidades, porque los niños no aprendieron en esta pandemia por falta de esta comunicación; que haya suficientes hospitales y con medicamentos y médicos que tanto faltan”

En entrevista reitera: “No es un perdón que se pueda aceptar porque sigue la dominación y violencia hacia el pueblo maya, muy golpeado por la pandemia, por la precariedad, por el abandono. No podemos aceptar ese perdón”.

Directora del Centro Cultural y de Derechos Humanos, Casa Colibrí, en Valladolid, manifiesta a El SOL DE MEXICO:

“Ese perdón que vino a pedir el presidente López Obrador que no solo sea una farsa sino que realmente su perdón sea instalando internet en todas las comunidades mayas para que los niños puedan acceder a la educación sin que los padres tengan que pagar y endeudarse con celulares.

Ese perdón debe ser que haya hospitales con medicamentos, con médicos, con todo lo que el pueblo maya merece, con condiciones más dignas.

Nosotros miramos con escepticismo ese perdón que vino a pedir sobre todo cuando las condiciones de opresión, de subordinación, de olvido, de empobrecimiento construido, de exclusión, discriminación e inequidad y desigualdad son una realidad histórica del pueblo maya peninsular.

Vemos es perdón como un “performance” a modo en el marco de muchos proyectos que se imponen en la Península de Yucatán, sin considerar las verdaderas necesidades del pueblo maya. Sin esa mirada de justicia que debería ir en el sentido de favorecer la organización del pueblo maya peninsular para que sean ellos sujetos de acción en todos esos proyectos y no la mano de obra barata, como hoy sucede, dice enfática esta directora de la escuela pública, Ignacio Allende.

¿Entonces, es una escenografía, el perdón?

-Diría que sí, porque si fuera un perdón convincente, tendría que ver la construcción de otras acciones que fueran la paz y reconocimiento de ese perdón. Diría que como dice el filósofo argentino, Darío Sztajnszrajber:

“..Se ha prostituido la palabra perdón. Se pronuncia esa palabra de los dientes para afuera, se ha perdido contacto con lo que siente el corazón. Piden perdón muchos presidentes y figuras públicas, pero sus perdones solo son un discurso vacío...”

“Así parece lo que se vino a pedir aquí en Quintana Roo, porque los verdaderos mayas estuvieron alejados de ese supuesto acto de perdón. Los mayas de pie, los mayas que están en las comunidades que hoy pasan necesidades”.

Afirma: “Los mayas tienen toda la capacidad para construir, dirigir, para organizarse y llevar a cabo esos mega proyectos que hoy se imponen. Hablo de que tienen capacidad para sacar adelante un modelo de desarrollo más vinculado con la cosmovisión maya y no un modelo de desarrollo egocéntrico, centrista que se viene a imponer a la Península de Yucatán”.

¿PERDON? CUANDO HAY UNA ALIANZA ABIERTA CON LAS GRANDES EMPRESAS Y EL EJÉRCITO

Y en el mismo sentido se pronunció Carlos Chable, de la Campaña U Jeets’el le Ki ’ ki ’ kustal, también de la Península de Yucatán, quien cuestionó:

¿Cuál perdón trae el presidente López Obrador con grandes empresas que son fuente de despojo, acumulación por unos cuantos y miseria para los pueblos mayas?

“Es progreso desde la visión occidental, riqueza para unos pocos, una forma de explotación y despojo. El mal llamado Tren Maya y otros muchos proyectos como las industrias inmobiliarias y turísticas, los parques eólicos y fotovoltaicos, la siembra de transgénicos y las granjas porcícolas, entre otros”.

También apuntó:

“De qué sirve pedir perdón a los pueblos mayas, cuando quien pide perdón representa una alianza abierta con las grandes empresas y los militares y la continua devastación de las selvas que nos rodean y nos dan vida; la contaminación y escasez del agua, el despojo del territorio que hemos habitado durante centurias y que nos quieren arrebatar”.

Y también la explotación de nuestro pueblo maya a través del llamado “desarrollo” que esclaviza y mata a nuestro pueblo.

Para la profesora Candy, “todas estas mecánicas que se imponen han favorecido la división del pueblo maya, han fortalecido la falta de información y en el marco de la construcción de diversas violencias simbólicas han llevado a gran parte de nuestro pueblo a desconocer condiciones de vida más dignas”.

Así, a nosotros nos toca ser el servicio doméstico de las personas en las ciudades; ser la mano de obra barata como hoy sucede en los tramos de construcción del Tren Maya.

Luego comenta: “Ya decidieron que van a poner un parque solar en mi terreno. Lo tengo que vender. Sí, sí. Hay muchas acciones que se imponen, desafortunadamente, en detrimento del medio ambiente y de la población. Y esto afecta no solo el presente sino el futuro”.

Porque se deterioran las condiciones ambientales hoy ya desfavorecidas en el marco de la depredación de este modelo capitalista que nos han impuesto. Y también, esto repercute en las condiciones a futuro, en la pérdida de la flora, de la fauna, de la cultura.

No olvidemos que el monte es vida, es cultura, es medicina. Entonces, nos rompe con el presente y lesiona nuestro futuro.

¿Y las demás problemáticas?

-Son problemáticas sociales que se están gestando van a reventar en un muy lejano tiempo.

¿Cómo cuáles?

-Hoy, la ciudad de Valladolid tiene meses que amanece y no tienes agua en tu casa. Varios sectores sin agua. Todos los días, en algún momento, pasas a no tener agua. Antes no era así.

Soy una mujer amante del medio ambiente. Tengo un jardín. Es el Centro Cultural y de Derechos Humanos, Casa Colibrí, que fundé hace 3 años. Es también un jardín. Me levanto a regar, porque el sol está tremendo en la Península de Yucatán y no hay agua, refiere la profesora Candy May Novelo.