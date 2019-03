"Fue una irresponsabilidad"; identifican a jóvenes que grabaron cráter del Popocatépetl

Jóvenes que grabaron actividad volcánica del Popocatépetl fueron identificados por la Coordinación Nacional de Protección civil.

Autoridades aseguran que contactarán a los responsables del video con la finalidad de no alentar a otras personas a llevar a cabo este tipo de acciones que ponen en riesgo su vida.

“Vamos y hablamos con ellos. Entonces, yo estoy seguro que en los próximos días nos acercaremos a estos muchachos que los tenemos identificados".

El coordinador Nacional de Protección Civil, David Eduardo León Romero, recordó en entrevista que en 1996 murieron cinco jóvenes que de igual manera, ignoraron las restricciones de las autoridades, que además puso en riesgo la vida de elementos de seguridad y de rescate.

Dos explosiones más del #Popocatépetl: 2:56 h y la más reciente a las 9:30 h.



Ceniza se dispersa hacia el lado de Puebla. pic.twitter.com/p98SB4h4yM — SkyAlert (@SkyAlertMx) March 16, 2019

Por tanto, León Romero destacó que es una “irresponsabilidad y una inconsciencia” ya que el Popocatépetl es uno de los volcanes más activos del mundo por lo que es monitoreado desde hace 25 años, las 24 horas por El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

David León consideró como “una enorme fortuna” el que los jóvenes no perdieran la vida puesto que ese día en el que los jóvenes grabaron el volcán registró 53 exhalaciones de baja intensidad, además de una emisión continua de vapor de agua y ligeras cantidades de ceniza.

"Creo que todos tenemos que hacer nuestra parte, sin embargo, Lo realizado por estos hombres no es un hecho valiente, no es un hecho heróico, es en realidad algo irresponsable, algo inconsciente que además de poner en riesgo su vida, pone la vida en riesgo de aquellos que tendrían que haber ido a rescatarlos en casos de que algo les hubiera sucedido"

Este fue el video que obtuvieron los jóvenes⬇

#Video Jóvenes suben al Popocatépetl y lo filman a pesar de que está prohibido https://t.co/Lft28wfT1o pic.twitter.com/FIWcgJXXgD — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 18, 2019

Previo a la reunión de gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. El funcionario señaló que en este momento podrían estar organizando un Comité Nacional de Emergencia y en pleno proceso de búsqueda, lo que, además, les generaría costosos gastos.

"Estaríamos ahorita hablando de un comité nacional de emergencia y un proceso de búsqueda que sería mucho riesgo para rescatistas y gran número de recursos para poder atenderlo", señaló.

Comentó estar contento de que no les haya pasado nada, pero violaron mas recomendaciones de la Coordinación de Protección Civil y los especialistas.

"Es algo irresponsable que realmente es elejemplo de lo que no debemos hacer, atender a las recomendaciones de lacoordinación nacional de protección civil porque son especialistas los que ladictan. Me siento muy contento de que no les haya pasado nada", reiteró.

Don Goyo incrementó su actividad

Asimismo, el coordinador de Protección Civil mencionó que desde el primer día de diciembre del 2018, el también conocido como “Don Goyo” incrementó su actividad y que es la razón por la que el Comité Científico Asesor a monitoreado y sobrevolado el cráter para identificar sus parámetros, en especial el crecimiento del domo de lava.

Reiteró que se han realizado varias reuniones con las autoridades para acordar medidas de seguridad y así evitar que las personas se acerquen al volcán.

#CENAPRED reporta explosión en el #Popocatépetl a las 7:30 con emisión de fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter y una columna de ceniza que alcanza 3 km de altura y se desplaza hacia el noreste.



El🚦de alerta permanece en #AmarilloFase2. pic.twitter.com/HzZB3nIZT7 — Enrique Guevara (@Enrique_gueor) 13 de marzo de 2019 A las 07:30 h se presenta una explosión del volcán #Popocatépetl con lanzamiento de material incandescentes sobre el cono y una altura mayor a 2 km aproximadamente. Se dispersa hacia el noreste de Puebla. #CENAPRED pic.twitter.com/Z2Wx17ePWB — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) 13 de marzo de 2019 Video de la explosión del #Popocatépetl a las 7:30 h.

•Continúa destruyendo domo de lava No. 82.

•Se escuchó la explosión en comunidades cercanas y cimbró puertas - ventanas en Atlixco, Cholula y algunas zonas de Puebla.

•Semáforo de alerta sigue en amarillo fase 2. pic.twitter.com/xrmYW4f8Qk — SkyAlert (@SkyAlertMx) 13 de marzo de 2019

“En este momento, el volcán Popocatépetl tiene un monitoreo serio, se encuentra en una fase activa, estamos en Amarillo Fase 2, no estamos en una emergencia; sin embargo, una de las recomendaciones de Protección Civil es que no nos acerquemos al volcán a menos de 12 kilómetros. Bueno, le pedimos a la población que siga de cerca los avisos de sus estados”.