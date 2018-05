Futuro de la CNTE no está sujeto al triunfo de López Obrador, afirman

OAXACA.- El futuro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no está definido por el triunfo o la derrota que tenga Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de julio, aseguró la dirigencia de esta gremial en Oaxaca.

Durante la marcha que realizaron los docentes en el marco del “Día del maestro”, el dirigente estatal, Eloy López Hernández destacó que un proceso electoral no definirá el futuro que la gremial tiene, pues ellos han luchado a favor de la educación desde hace más de 30 años.

Destacó que sus exigencias se mantendrán y que el proceso electoral no va a influir en sus determinaciones; y es que, el tema del 1 de julio no lo arropan como gremial sino de manera individual y particular.

Sociedad CNTE conmemora el Día del Maestro con marchas

“La elección de un candidato no definirá el futuro de nuestra sección 22, hemos luchado y trabajado por más de 30 años en Oaxaca y seguiremos por mejorar el futuro de nuestros niños en la entidad”, dijo.

Cada docente tiene la obligación y el derecho de participar de manera personal en el proceso electoral y votar por el candidato que le convenza, sin embargo como gremial no se puede orientar el voto a uno u otro partido o coalición, sostuvo.

En entrevista colectiva con los medios destacó también que sea quien sea el ganador del proceso electoral, este personaje no incidirá en los métodos de lucha que emplea la disidencia nacional durante su proceso de lucha.

“Seguiremos en nuestra ruta, vamos a continuar en la lucha antes y después de la elección. No nos resuelve ni AMLO, ni ningún otro candidato, porque el sistema se trata de un régimen capitalista y contra ello, estamos luchando”, sostuvo.

Asimismo dijo que los resolutivos del Quinto Congreso Político definieron el voto de castigo para los partidos que avalaron el Pacto por México, y bajo esa premisa ellos continuarán durante este proceso electoral.