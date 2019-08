Garantiza AMLO abasto de medicamentos en Oaxaca

Oaxaca, OAX.- a 18 Agosto 2019.- Durante el tercer día de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la entidad oaxaqueña a favor de la salud garantizó la llegada de los medicamentos a las unidades médicas más alejadas de la capital de los estados.

Durante la visita en el Hospital Rural de Miahuatlán de Porfirio Díaz para conocer sus necesidades y unir esfuerzos que permitan mejorar los servicios que se otorgan, indicó que no sólo llegarán los medicamentos del cuadro básico si no todos aquellos que necesite la población.

Destacó que se acabara con la discriminación que en materia de salud, y es que, mientras había lugares con 120 medicamentos existen otros que tienen más de 600 cuando las necesidades son las mismas.

Se trabaja para que no falten los medicamentos, como por ejemplo para los infartados, pues si no existen las medicinas, el equipo y los médicos el paciente no llega vivo a la capital del estado.

También anunció que los servicios subrogados se terminaron pues solo beneficiaban a empresas particulares y a personas que no tenían la necesidad de servir esos servicios y que por ser conocidos o allegados de funcionarios eran beneficiarios.

El mandatario federal indicó que los gobiernos anteriores dejaron deudas, por ejemplo Vicente Fox Quesada dejó una deuda 5 mil billones de pesos mientras que con Enrique Peña Nieto incrementó 10 mil billones de pesos; que han generado daños en la población.

Por su parte el gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, dijo que en estos días de trabajo en equipo, estrechamos los lazos de cooperación que favorecerán la atención médica en las ocho regiones de Oaxaca.