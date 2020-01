"Garantizado el abasto de medicinas para niños con cáncer", reitera AMLO

Monterrey, Nuevo León.- El abasto de medicamentos para niños con cáncer está garantizado, hay suficientes y no faltarán, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su gira de trabajo por Nuevo León tras visitar la planta de Cemex, López Obrador reiteró que la empresa que surtía el medicamento quiso chantajearlos.

"Quiso chantajearnos no surtiendo y pensó que con eso nos iba a poner a temblar y que no íbamos a resistir a las presiones", dijo.

Por ello, garantizó a los padres de familia y a los niños con cáncer que está atento de que no falten los medicamentos.

Recalcó que una empresa "no quiere dejar de robar" y que algunos medios de comunicación desinforman. "El medicamento está garantizado y ya lo tenemos", expuso.

En su gira por Nuevo León que culmina el domingo, solicitó a los empresarios buscar utilidades razonables y pensar más en sus trabajadores.

Antes de estar en Cemex, dónde recibió una playera del equipo de fútbol Tigres de la UANL autografiada por los jugadores, AMLO alabó el desarrollo de la firma cervecera Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma (Heineken México) y su compromiso social, aunque invitó a tener una utilidad razonable.

"Como cualquier negocio se piense en la utilidad, en la utilidad razonable, no en el atraco, no en el robo, no en el influyentismo para hacer y deshacer, sino en la utilidad razonable. Es un negocio, es legítimo, pero que al mismo tiempo la empresa piense en los trabajadores, piense en los que son el alma de la empresa".

Asimismo, recomendó a planta cervecera considerar la posibilidad de que su crecimiento futuro se haga en el sureste mexicano donde hay muchas posibilidades para el desarrollo de empresas.