Gasolineras de Tijuana las más baratas, pero no permiten la verificación

Las estaciones de Rendichicas son las más baratas y las mismas que en estas últimas dos semanas no han permitido que la Procuraduría Federal del Consumidor realice la verificación del abasto de gasolina por litros de a litro, acusó Ricardo Sheffield Padilla, titular de esa dependencia federal.

“Señalando en el caso de Rendichicas que en las dos semanas que hemos hecho verificación por sorteo, son la gasolinera que no nos permite verificarlos. Entonces, da muy barato, pero no podemos decir que dé litros de a litro, porque no nos permite, nos han impedido realizar las verificaciones”, reveló durante la conferencia mañanera.

Comentó que de las 11 despachadoras que no permitieron la verificación, cuatro pertenecen a Rendichicas en la ciudad de Tijuana.

En su informe detalló que en total hubo 31 estaciones gasolineras con irregularidades, 59 sin irregularidades, y verificaron mil 905 bombas, de las cuales inmovilizaron 39 mangueras por no dar litros de a litro.

En promedio afirmó que roban 4.9 mililitros por litro, lo que se traduce en un cinco por ciento menos durante el abasto de combustible.

Arco, Exxon Mobil y Chevron siguen siendo las estaciones gasolineras más caras con precios que rondan entre los 19.83 y los 20.61 por litro de gasolina regular, en la que destaca Chevron.

Mientras que en el Gas L.P, el cual fue presentado hoy por primera vez, la más cara fue de los concesionarios de Nieto-Gutiérrez con un precio promedio de 9 pesos el litro.