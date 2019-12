García Luna, símbolo del régimen corrupto

La detención de Genaro García Luna en Estados Unidos es “una derrota a un régimen autoritario y corrupto”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que al ser un “tema fuerte” será la Fiscalía General de la República (FGR) la que tenga que dar detalles de la carpeta de investigación que se abrió en México y que se compartirá con las autoridades correspondientes.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo también se refirió a que no busca que con esta medida ejecutada por las autoridades de Estados Unidos, “se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar al ex presidente (Felipe) Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, al país, porque todo esto comenzó y no hay que olvidarlo con el fraude electoral”.

“Sin embargo, nosotros no odiamos, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, tenemos adversarios y no le deseamos mal a nadie. Yo no hago leña del árbol caído. Va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto y no puedo tampoco adelantar vísperas, no puedo hacer un juicio lapidario, no puedo hacer un juicio sumario, no puedo condenar a nadie, ni a Calderón, ni a nadie, inclusive García Luna, repito, es presunto responsable de delito y hay un proceso iniciado”, expreso en la ronde de preguntas y respuestas.

Quien sí dio detalles sobre la investigación a García Luna fue Santiago Nieto Castillo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo ya se bloquearon 11 cuentas relacionadas con el ex funcionario; seis de éstas pertenecen a personas físicas, incluyendo a familiares de García Luna, y el resto a personas morales.

Recalcó que esta investigación se realizó en coordinación con el departamento de Justicia y el departamento del Tesoro de Estados Unidos, asimismo, indicó que ya se realizó el bloqueo de cuentas y están a la espera de que los bancos reporten los montos.

"Estamos esperando que los bancos reporten cuáles son los montos y evidentemente se presentarán la denuncia correspondiente", dijo entrevista durante la presentación del informe "Casa Limpia", en la Universidad Marista de Querétaro.

DESASTRE HEREDADO

Tras la detención del ex secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, comentó en su cuenta de Twitter afirmó que este solo hecho refleja por sí solo el desastre que han heredado en esa materia.

“Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la “estrategia” de seguridad del pasado; la detención de hoy la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de Calderón al Cártel de Sinaloa”, comentó.

Es de recordar que Durazo Montaño se desempeñó como secretario particular de Vicente Fox en los primeros cuatro años de su gobierno, después de lo cual se desligó incluso del PAN, partido al que se había afiliado en el año 2000.

Tras la detención de García Luna por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR), informó que mantiene abierta una carpeta de investigación en contra del ex secretario de Seguridad Publica en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, , por lo que pedirá a un juez de control la extradición a nuestro país.

La dependencia a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, informó que se integró la carpeta de investigación por la probable comisión, por parte de Genaro de los delitos conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros.

Con información de Manrique Gandaria