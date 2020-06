Gobernación quita el "cuenta hasta 10", ahora exhorta la denuncia al 911

La Secretaría de Gobernación (Segob) lanzó una segunda etapa de la campaña “no estás sola” en la que se pide a las mujeres denunciar la violencia que padecen en el hogar a través del número de emergencia 911.

A través de sus redes sociales, la Segob emitió los cuatro videos que serán emitidos en radio y televisión para el mes de junio gracias a los tiempos oficiales.

“Este año el @GobiernoMX ha fortalecido la labor de difundir mensajes contra la violencia familiar y las violencias contra las mujeres. Te escuchamos, te creemos y te apoyamos. Si vives violencia, #NoEstásSola #LlamaAl911”, se detalla.

Este año el @GobiernoMX ha fortalecido la labor para difundir mensajes contra la violencia familiar y las violencias contra las mujeres. Te escuchamos, te creemos y te apoyamos.

Si vives violencia, #NoEstásSola, #LlamaAl911 (1/4) pic.twitter.com/1MV46cEJ6a — Gobernación (@SEGOB_mx) June 3, 2020

La Segob emitió esta campaña con el objetivo de ubicar y monitorear los servicios de atención a las víctimas, ante el incremento de la violencia contra las mujeres, misma que generó mucha polémica en las redes sociales de grupos de colectivos de mujeres que acusaron la falta de sensibilidad ante la violencia contra las mujeres, ya que se pedía que ante las agresiones se “contara hasta 10” o se “sacara una bandera blanca”

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó que esta campaña es un “grito de solidaridad para todas quienes por años han sufrido de violencias”.

La ONUMujeres en su momento, felicitó a México por decretar como esencial los servicios de atención y protección a mujeres víctimas de violencia, ante la contingencia sanitaria derivada por el coronavirus (Covid-19).

Con el objetivo de crear conciencia y visibilizar las violencias contra las mujeres y la violencia familiar, el @GobiernoMX difunde mensajes para enfrentar mejor la contingencia sanitaria.

Si necesitas ayuda, #LlamaAl911 #NoEstásSola. (1/3) pic.twitter.com/vCZxC0lG9p — Gobernación (@SEGOB_mx) June 3, 2020

Rechazan el cuenta hasta 10

El 26 de mayo, fue lanzada la misma campaña pero en su momento pedían a la población que "contaran hasta 10" y sacar la "bandera blanca" para evitar un conflicto violento intrafamiliar, mientras dura el confinamiento derivado por la pandemia del Covid-19.

La campaña fue tundida en redes sociales principalmente por grupos feministas quienes acusaban la débil o nula respuesta del gobierno ante la creciente ola de feminicidios y violencia de género.

Grupo de mujeres organizadas como Colectiva No Te Calles y Las Brujas del Mar reaccionaron en contra de esta campaña, al mismo tiempo demandaron programas de atención integrales y políticas públicas para víctimas de violencia.

"Ay qué tontas, cómo no se nos ocurrió que la solución a esta crisis de violencia contra las mujeres siempre fue tan fácil como CONTAR HASTA DIEZ. Tantita madre Segob @SEGOB_mx, urgen programas de atención integrales, recursos y políticas públicas para víctimas de violencia. Esto qué", denunciaron las Brujas del Mar.

Con López Obrador y su 4T, siempre tendremos soluciones de vanguardia. 👍



Sí, #CuentaHasta10 es la estrategia del gobierno federal para combatir la violencia en los hogares.



¡El chiste se cuenta sólo!



pic.twitter.com/GR11Tueygm — Mario (@Mario_ena) May 26, 2020 Ay qué tontas, cómo no se nos ocurrió que la solución a esta crisis de violencia contra las mujeres siempre fue tan fácil como CONTAR HASTA DIEZ.



Tantita madre @SEGOB_mx, urgen programas de atención integrales, recursos y políticas públicas para víctimas de violencia. Esto qué. pic.twitter.com/bAG5qda5RY — Las brujas del mar (@brujasdelmar) May 26, 2020 #CuentaHasta10 el resultado de una invisibilización total de la violencia. No es una campaña para la protección de las mujeres.



¿A quién se le ocurrió la “brillante idea? pic.twitter.com/NYJcNsspo8 — ColectivaNoTeCalles (@NoTeCallesMor) May 26, 2020 Nosotras ya contamos hasta 10 y lo único que obtuvimos fue esta rabia y contra el Estado. Que sigue mandando un mensaje de impunidad y tolerancia a todas las conductas que violentan a las mujeres.



#CuentaHasta10 pic.twitter.com/rZvy6KV0Oa — ColectivaNoTeCalles (@NoTeCallesMor) May 26, 2020