Gobierno compra más de tres millones de vacunas contra el sarampión

El subsecretario de Prevención y Promoción en Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell, informó que se ha concretado un contrato con la empresa BIRMEX, a la que le compraron tres millones 800 mil dosis para hacer frente al sarampión.

“Ya se hizo el contrato el 2 de agosto, pero no puede abastecerla hasta diciembre, pero quiero precisar que este es un periodo máximo de garantía y no quiere decir que va llegar hasta diciembre.

“Hay dos puntos que se pueden hacer más ágiles que es el trámite aduanal y el trámite de verificación sanitaria que podrían lograr que lleguen antes las vacunas, quizá a finales de agosto o principios de noviembre”, indicó el funcionario.

Se ejecuta protocolo de vigilancia epidemiológica y control ante caso de sarampión.



En entrevista al término de las Audiencias Públicas del Parlamento Abierto para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, López-Gatell dejó claro que en México no hay brotes de sarampión y los seis casos que se han detectado hasta el momento han sido importados de otros países del mundo.

“No hay brotes, en México no hay en este momento hasta el 9 de agosto, no hay brotes de sarampión, hemos tenido en forma acumulada desde que empezó el año seis casos importados que afortunadamente no han transmitido a ningún otro caso”, refirió.

Ante esto, reconoció que el país no está exento de sufrir una propagación de la enfermedad, aunque el riesgo es considerablemente bajo, a pesar de que, en los años 2016, 17 y 18 se tuvo una mala cobertura contra el sarampión en México.

En este sentido, rechazó que el virus del sarampión pueda entrar al país a través de los miles de migrantes que todos días ingresan al país, por lo que pidió no estigmatizar a los indocumentados.

Por último, El subsecretario de Prevención y Promoción en Salud de la Secretaría de Salud federal reconoció que debido al repunte que ha habido en los casos de sarampión en los últimos años a nivel mundial, esto ha ocasionado una escasez en el mercado global, lo que derivó un acaparamiento de las vacunas.