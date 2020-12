Gobierno crea oficina en Palacio Nacional para protección a migrantes

Con el fin de proteger y ayudar a los migrantes mexicanos, el Gobierno anunció la creación de una oficina en Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la oficina ayudará a resolver las quejas sobre extorsión e inseguridad de los mexicanos que viven en Estados Unidos y regresan a México en fin de año.

Durante la conferencia de prensa matutina, se informó que será a través del 911 que se recibirán las denuncias de cualquier abuso y en coordinación con dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) se les dará solución con la supervisión de presidencia.

"Me van a estar informando diariamente porque en esa oficina se va a coordinar toda la acción de apoyo de protección a nuestros paisanos para que no los maltraten, para que no los asalten, no los extorsionen, he dado instrucciones a la Guardia Nacional para que desde que lleguen nuestros paisanos pasen las aduanas se les dé protección y apoyo y vamos a estar pendientes", dijo.

El mandatario explicó que con esta oficina se va a reforzar el programa de protección de los migrantes que regresan a México para que se les trate como lo que son "héroes paisanos".

El coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón, detalló que a través de 911 se hará un filtro de las llamadas para que sean transferidas a las diferentes dependencias y los casos en donde existan irregularidades o quejas llegarán a Palacio Nacional.

Puntualizó que la instrucción presidencial es dar atención especial a los migrantes en agradecimiento a su ayuda permanente al país con el envío de remesas que este año se prevé superen los 40 mil millones de pesos.













