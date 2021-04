Gobierno de AMLO no obligará a nadie a vacunarse: Gatell

El gobierno de México no va a obligar a nadie a que se vacune contra Covid-19, la vacuna es voluntaria, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ante algunas comunidades que no han acudido a los centros de aplicación.

Durante la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el subsecretario afirmó que la voluntad de las personas y de las familias es muy importante que sea respetado.

“En ningún caso estamos considerando obligar a las personas a que se vacunen. La vacuna es completamente voluntaria”.

Explicó que el dilema es entre la voluntad y la necesidad de disminuir riesgos entre sus familiares, comunidad y la sociedad.

“Es claro, desde el punto de vista de la salud pública, que entre más personas se vacunen más rápidamente va a ceder esta epidemia, más rápidamente va a disminuir el riesgo de que las personas tengan menos exposición al virus, menos casos, enfermas y que se necesitan hospitalizar porque están graves y menos personas que pierdan la vida”.

Indicó que se trata de una decisión libre y por lo tanto, “el gobierno de México no le va a obligar a que se vacune”, pero ese riesgo no sólo es para quien ejerce su derecho de vacunarse o no, pero el riesgo es para esposo, papá, amigos tíos, vecinos y parientes.

El subsecretario señaló que con la epidemia no necesariamente solo las personas de mayor edad son las que tienen complicaciones con la enfermedad de Covid, sino las personas de menor edad, las más jóvenes, de 30 a 40 años, por lo que ahí es importante la decisión de vacunarse por su bienestar y protección.

De nueva cuenta el subsecretario aseguró que la desinformación llega a causar problemas y daños a la sociedad. Se filtran ideas que no tienen verdad, son confusas e infunden miedo.

Citó como ejemplo que la vacuna contra Covid puede causar daño. “Es extremadamente raro que las personas puedan tener reacción, es 0.2 por ciento y es más raro que la personas tengan un daño para hospitalizar y es infrecuente que una persona pudiera quedar con algún daño po perder la vida por la vacuna”.

Agregó que todas las vacunas que se aplican en México son vacunas seguras y eficaces, es decir protegen y disminuye el riesgo de contagiarse o complicaciones y de morir.

“Esta desinformación que se propaga como rumores y chismes, son elementos que pueden estar contribuyendo a que se propaguen más rumores que desprestigian las vacunas y eso llega a la zona rural o urbana y provoque que eso les incline a no vacunarse”.

