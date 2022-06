Gobierno de México felicita a la mexicana Katya Echazarreta por ir al espacio

El Gobierno mexicano felicitó a Katya Echazarreta por convertirse en la primera mujer nacida en México en ir al espacio.

"El Gobierno de México extiende una cálida felicitación a nuestra paisana (Katya Echazarreta) por ser la primera mujer astronauta nacida en México que viajará al espacio", declaró el vocero del Gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, en sus redes sociales.

Echazarreta, quien nació en México hace 26 años y se mudó a Estados Unidos cuando tenía siete años, voló este sábado en una misión privada de la empresa Blue Origin, fundada por el multimillonario Jeff Bezos.

El uniforme que usa está hecho especialmente para ella con sus medidas. Foto: Cortesía Blue Origin

"Es fundamental el aporte de la comunidad migrante a la vida económica, política, cultural y científica en Estados Unidos", destacó Ramírez Cuevas.

La joven detalla en su sitio web oficial que estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y ahora busca un posgrado en la misma área en la Universidad de Johns Hopkins.

También trabajó en cinco misiones de la NASA de Estados Unidos.

Aunque dejó el país cuando era una niña, la astronauta dedicó su viaje a México.

"Quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país, y a toda la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti, y sepas que puedes ser el próximo", manifestó en un vídeo publicado este sábado por Blue Origin.

Este vuelo te lo dedico a ti, Mexico🇲🇽



I dedicate this flight to you, Mexico🇲🇽

La misión Space for Humanity compartió en sus redes oficiales que Echazarreta es la primera "embajadora" de la compañía y su primera "astronauta ciudadana" tras abordar el NS-21 de Blue Origin.

"Siempre supe que podría ir al espacio, podía verme a mí misma ahí, solo necesitaba la oportunidad. Mientras crecía, decidí que haría todo lo que necesitara para alcanzar esa meta", dijo la joven mexicana en un mensaje compartido por Space for Humanity.

"Quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país, y a toda la comunidad Latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en tí, y sepas que puedes ser el próximo," – Katya Echazarreta (@katvoltage)

La misión consistió en una cápsula que abandonó la Tierra en un viaje con una duración total de 10 minutos con cinco segundos.

Antes de la joven, Rodolfo Neri Vela, de Guerrero, fue el primer astronauta mexicano al participar en la misión espacial STS-61-B en 1985.

Mientras que Ellen Ochoa, quien nació en California, pero con abuelos mexicanos, se convirtió en la primera mujer astronauta de origen hispano en 1991.