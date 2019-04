Gobierno Federal presenta política de comunicación y medios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los lineamientos de comunicación social para que los ciudadanos tengan información veraz, de calidad y de transparencia.

Afirmó que los ciudadanos son los que mandan, por lo que se habrá de actuar con austeridad en el manejo de los fondos destinados a la publicidad de acuerdo a la propuesta de austeridad, por lo que se disminuye el gasto en un 50 por ciento.

En Palacio Nacional, López Obrador indicó que se habrá de tener equidad y se habrá de distribuir la inversión de manera horizontal para que no se concentre y alcance a todos, para actuar en función de criterios transparentes.

Manifestó que ahora se sabrá quién es quién en los pagos por servicios de publicidad, por lo que no habrá de haber nada oculto, ya que no se habrán de usar los recursos para castigar o premiar a los medios. Puntualizó que no será un mecanismo de castigo porque solo “somos administradores del dinero del pueblo”.

López Obrador subrayó que se pueden equivocar por lo que se rectificará en el camino. “Se reconoce y se rectifica”.

Recordó que ayer se le preguntó sobre el cobro a los estados por la Guardia Nacional y tuvo que reconocer que el reportero si tenía razón sobre la información. “Si existe, tenia la razón y se habrá de quitar”.

“Vamos a ir corrigiendo, vamos a que las cosas sean como son realmente y que no se oculte nada. Nos importa ofrecer disculpas cuando nos equivocamos y tenemos que rectificar y no caer en la autocomplacencia”.