En plena emergencia por sequía, la 4T pretende desaparecer el Instituto de Tecnología del Agua

El Gobierno federal declaró emergencia hídrica, pero pretende desaparecer al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que es el instrumento de Estado para aportar ciencia y tecnología, justo ahora cuando la crisis por falta de agua se manifestó con toda su crudeza en la Zona Metropolitana de Monterrey y la Ciudad de México se encamina en ese rumbo de no tomarse medidas.

“Es como cerrar los hospitales en el país en pleno pico de los contagios del Covid-19”, manifestó a El Sol de México el ingeniero Rafael Espinosa, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA), en entrevista.

Tras considerar que son varios los factores que intervienen en esta sequía que se padece en el norte del territorio nacional y excesos de lluvias en el sur y sureste como el cambio climático, en el caso del fenómeno de “La Niña” que es cíclico y ampliamente estudiado, debieron prepararse protocolos de emergencia.

“Y no se hicieron como conjuntar esfuerzos de los sectores industrial, agrícola y de las autoridades estatales y municipales para que los impactos por la falta de agua no fuera tan fuerte. Es decir, aportar cada sector cantidades del vital líquido, sembrar menos hectáreas para destinar esa agua para el consumo humano”, comentó.

También refirió que la sequía, la escasez hídrica en Nuevo León, no es un asunto nuevo, se tiene desde hace mucho tiempo, como no es nuevo que la Ciudad de México se encamina a una crisis hídrica y pronto va a colapsar. “Ya no saben de dónde traer agua para abastecer a la gran urbe”.

El líder del SITIMTA, comentó que se debe detener el crecimiento de la Ciudad de México. La urbe ya no aguanta más desarrollos urbanos.

“Y no descubrimos el hilo negro, pero sí ya sabemos que la ciudad ya no aguanta más, no se debe permitir que siga creciendo. Poner límite al crecimiento urbano como debe hacerse ya en todas las grandes ciudades”.

Y ante esta problemática en cada sitio, el IMTA puede aportar sus investigaciones, buscar alternativas con nuevas tecnologías por ejemplo, para la captación de agua de lluvia, para la descontaminación del agua.

Buscan la privatización del agua

“Pero es una parte que el gobierno federal actual no quiere actuar, quizás por la influencia de la parte de las luchas de poder en cuanto a la privatización del agua. Me queda muy claro que todo esto viene en el camino de privatizar el agua”.

Comentó, por ejemplo, que el estado de Querétaro ya aprobó su Ley de Aguas en la que se privatiza el vital líquido.”Ya se aprobó en dicha entidad su Ley de Aguas, donde se privatiza el agua. Ni siquiera esperaron la Ley General de Aguas, que deben discutirse y aprobarse en el Congreso de la Unión”.

En Querétaro se adelantaron y ya hay protestas de la ciudadanía por esta aprobación del Congreso queretano.

¿Está pendiente la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados?

-Sí, y no se ven avances serios en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, donde el diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, debe promoverla.

Pero le seré muy franco. En la reunión que tuvimos con la titular de la Semarnat, al preguntarle sobre la extinción del IMTA, no tuvo un posicionamiento, pero nos dijo: “…Yo la información que me hicieron y entregaron impresa, se la voy a entregar al Presidente y lo que el Presidente diga es lo que voy a ejecutar…”

Entonces, eso nos dejó en claro en la reunión que personal operativo y tecnólogos del agua del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua sostuvimos, que la maestra María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), “es solo un office boy”.

Y en el mismo tenor está el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara Baja Muñoz Álvarez: Nunca se pronuncia a favor de la permanencia del IMTA. Nunca dice: “…Vamos a mantenernos firmes en que el Instituto no se extinga, que el IMTA permanezca…”. No, solo le da vueltas y no hay compromiso. Dice: “Vamos a aprovechar todo lo que el IMTA tiene”. Es puro discurso político.

E insiste el sindicato del IMTA en una reunión de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.