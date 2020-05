Gobierno se prepara para regreso de actividades productivas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que su gobierno se prepara para el regreso a las actividades productivas lo cual ocurrirá una vez que se tenga mayor control sobre la pandemia del Covid-19.

Aseguró que aún se mantiene que la fecha para que en los municipios donde no hay casos de coronavirus ni estén cerca de otros que el Covid-19 esté activo, sea el 17 de mayo y adelantó que el lunes se llevará a cabo una reunión de análisis y propuestas para empezar a abrir el país.

"El próximo lunes se llevará a cabo un análisis de las propuesta para empezar a abrir el país (...) estamos pensando que pueda iniciar el día 17 (de mayo) pero en municipios donde no hay casos y en dónde también no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas”.

Detalló que estos lugares se identificarán con ayuda de un semáforo de evolución de la pandemia y anunció que se sumaron seis entidades a las siete en dónde se extendió el Covid-19.

En total son 13 de las 32 entidades en dónde la epidemia tiene mayor presencia, dijo, aunque “no hay nada que pueda significar alarma”.

En la conferencia matutina, el mandatario junto a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el director del IMSS, Zoé Robledo, anunciaron la evolución de entregas de créditos a la palabra, microcréditos y tandas del bienestar, donde destacaron que esta última semana se han entregado casi tres millones de apoyos.

Por otra parte, López Obrador comentó que sobre el desarrollo de número de casos de coronavirus y los sitios donde se han registrado más contagios, "todo va de acuerdo con lo que los expertos pronosticaron".

Indicó que hasta ahora se tenían siete localidades con el mayor números de casos: Quintana Roo, Cancún y Playa del Carmen; Tabasco, Villahermosa; Sinaloa, Culiacán y Baja California, Tijuana originalmente, además del valle de México.

“Estamos reforzando con médicos especialistas y equipo a Quintana Roo y Baja California se mandaron equipos y médicos”, señaló.

Asimismo resaltó que se están fortaleciendo medidas para atender a la población más contagiada que son en Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

“Ahí tenemos crecimiento de contagios. En el resto del país no ha habido el mismo avance de la pandemia, desde luego está extendida en todo el pis, no creciendo como en estados. Nos ayuda mucho el que la gente se está cuidando sin necesidad de medidas autoritarias, coercitivas, la gente está ayudando a pesar de ser esfuerzo para muchos. Por eso les agradecemos , esto ha permitido que no haya un desbordamiento de la epidemia, que las famosas curvas se mantengan horizontales no verticales y que nos permitan con camas, equipos y médicos para atender a los enfermos y salvar vidas”.

López Obrador dijo que para atender y reforzar las medias de atención en esos lugares se nombrarán representantes que coordinaran las acciones, como en el caso de Puebla, donde estará la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez.

Explicó que en la reunión con los expertos, médicos y científicos que están conduciendo el plan de la pandemia y hacen las proyecciones “no han habido modificaciones sustanciales o no hay nada que pueda significar alarma”.