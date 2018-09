Graue: No descansaré hasta que se detengan a los responsables

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, afirmó que todos los esfuerzos de la Rectoría están enfocados a que se aclaren los hechos del pasado 3 de septiembre, y que se le haga justicia plena a la comunidad universitaria.

“Yo me solidarizo totalmente con las demandas de justicia de los estudiantes (…) Quiero darle certeza a la comunidad de que no me detendré ante ningún problema jurídico y que seguiremos demandando justicia”, aseveró durante la inauguración del congreso “El futuro de las ciencias: especulaciones y certezas”.

Policía El Mamitis, líder porril detenido cuenta con antecedentes penales

Ante integrantes de la Junta de Gobierno, profesores e investigadores eméritos y miembros de la comunidad científica del país, aclaró que esta casa de estudios se mantiene a la espera de las resoluciones de las autoridades competentes, y expresó su compromiso para que se cumpla la ley y la normatividad universitaria.

“No descansaré hasta que se detengan a los responsables”, aseveró Graue, al subrayar que el ataque a universitarios que realizaban una manifestación pacífica nos indigna a todos.

En el auditorio Alfonso Nápoles Gándara, del Instituto de Matemáticas, informó que se ha acompañado de manera permanente a los dos alumnos heridos, y que se espera que hoy sea dado de alta el estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, mientras que el de la Preparatoria 6 evoluciona de forma satisfactoria.

El rector de la máxima casa de estudios reiteró que desde el mismo día de los ataques la Universidad presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y se han aportado pruebas.

También expuso que los hechos provocaron una justa manifestación por parte de los estudiantes el miércoles pasado, que fue “muestra ejemplar de libertad, orden y respeto”.