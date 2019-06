Disculpa pública no significa nada si no se castiga a los culpables: Papás de Guardería ABC

Los padres de las 49 víctimas de la Guardería ABC expresaron que la disculpa pública no significa nada, si no se castiga a los culpables y se acompaña de la garantía de no repetición.

A su llegada a la reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Abraham Fraijo, padre de Emilia Fraijo, comentó que celebraban la propuesta del primer mandatario, pero quieren que se presione a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se resuelva, y señaló que faltan Eduardo Bours y no importa que haya muerto, pero también piden a Juan Molinar Horcasitas.

“Una disculpa pública para mí no significa nada si no viene acompañada de acciones de nada me sirve que me digan lo sentimos mucho si las instituciones y el ejecutivo no hacen su trabajo entonces yo creo que una disculpa debe de venir acompañada de justicia y la garantía de no repetición y la garantía de memoria”, expresó.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, recordó que la disculpa pública se ofrecerá hasta que se resuelva el caso.

Sin embargo, señaló que ya se hizo justicia con la presentación de la denuncia del Instituto Mexicano del Seguro Social y la reapertura del proyecto presentado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, en la que venían todos los nombres de los funcionarios involucrados.

“Vienen de todos los gruposSí, es parte de las demandas y ya se ha dado respuesta con la denuncia que ratificará y ampliará el Instituto Mexicano del Seguro Social”, sostuvo Encinas.El encuentro durará cerca de dos horas y participarán todos los padres en un ambiente de diálogo, en el que los funcionarios federales escucharán las demandas.