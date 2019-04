Guardia Nacional inicia en junio con 25 mil elementos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a mediados de junio ya estarán funcionando 51 de las 266 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional con 25 mil elementos de las Fuerzas Armadas.

“Llegamos al acuerdo de que a más tardar, a mediados de junio, ya tenemos 51 coordinaciones de la Guardia Nacional funcionando, ese es el acuerdo, con 25 mil elementos", afirmó el mandatario.

Anunció durante la conferencia matutina, después de sostener que su gobierno no emprenderá la persecución de grupos delictivos para respaldar al crimen organizado como se hizo en las administraciones pasadas.

"Vamos a avanzar de esa manera, esto también significa que no se va a perseguir a una banda, para proteger a otra como también se llegó a hacer, vamos a aplicar la ley por parejo", aseveró.

Asimismo, reveló que redujo el circuito de seguridad de Vicente Fox, para aumentar la protección de Felipe Calderón, porque el primero no tenía argumentos válidos en su solicitud.

Por su parte, el expresidente de origen michoacano le explicó en una carta que su vida corre peligro debido a los intereses que afectó con la guerra que inició contra el narcotráfico.

“Como lo expresó el expresidente Calderón en una carta que me envía. ‘Me tocó -me dice- enfrentar lo de la lucha, combate, guerra al narcotráfico y hay gente que se siente afectada y tengo preocupación por eso´. Entonces, ahí hay una justificación, es algo especial. Le tocó a él hacer algo. En el caso del presidente Fox podría hacer otro argumento, pero de todas maneras no es convincente”, dio a conocer López Obrador.

Tras el análisis de ambos casos, el titular del Ejecutivo Federal redujo de ocho a cinco el número de elementos militares que custodian a Fox Quezada y aumentó de ocho a 12, el equipo de seguridad para Calderón Hinojosa.

Sobre la suspensión de la consulta popular para decidir si se enjuicia a los expresidentes por delitos de corrupción, el Primer Mandatario Andrés Manuel López Obrador reconsideró realizar la consulta a través de la Secretaría de Gobernación, como lo hizo con la termoeléctrica de Huexca, sólo sí los ciudadanos insisten en el tema.

“Si no se resuelve pronto y si la gente lo pide, vamos a llevarla a cabo de manera espontánea con la participación de los ciudadanos. Se ponen las mesas, como está establecido en la ley, para la participación ciudadana. En el caso de la Secretaría de Gobernación hay marco legal, es el que se utilizó ahora, para la consulta en Morelos”, explicó Obrador. Sin embargo, esperará que los senadores aprueben la reforma al artículo 35 de la Constitución durante el periodo extraordinario, si no se concreta en los próximos días.

Después de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, responsabilizara al Fiscal Jorge Winkler por el crimen de 13 personas en Minatitlán, advirtió que ya analizan el comportamiento de los fiscales estatales, para que las denuncias no se vayan al “congelador”.