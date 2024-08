Gutiérrez Müller presenta el libro “Feminismo silencioso”, en el Zócalo de CDMX

Beatriz Gutiérrez Müller, académica y escritora originaria de Puebla, presentó el libro Feminismo silencioso: Reflexiones desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Un ensayo que constituye “un diálogo interior” que sostuvo sobre el acto que representa guardar silencio y que, dijo, es una forma de expresión y rebeldía.

Ante cientos de personas, la autora declaró que nunca deseó obtener un cargo público a lado de su marido, el presidente López Obrador, quien ocupó un asiento en la primera fila de la carpa en la que se presentó el libro.

Aunque fui pública por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente para vivir con la prudencia que me caracteriza.Beatriz Gutiérrez Müller.

Al dar pie a la presentación, Gutiérrez Müller aseveró que “la voz dada por el pueblo” debía ser exigente, pero si se era silenciosa la voz, había que prestarle más atención.

Al inicio del dialogo, destacó que en esa Plaza del Zócalo de la Ciudad, “se forjó” el destino de su familia en referencia a las múltiples veces que el presidente Andrés Manuel López Obrador concurrió con miles de personas en mítines políticos.

Remarcó que siempre rehuyó de de los reflectores y, a la vez, sostuvo que se va a retirar en silencio de la vida pública y sobre todo de la política: “yo no pedí estar en la esfera pública, me voy a retirar de igual modo, sobre todo de la política, no es lo mío”, dijo.

A la presentación del libro, también acompañaron a Gutiérrez Müller en el panel: la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y los periodistas, Verónica Velasco y Pedro Miguel.

Feminismo silencioso: Reflexiones desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora, el nuevo libro de Beatriz Gutiérrez Müller. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México.

¿De qué trata el nuevo libro de Beatriz Gutiérrez Müller?

Pedro Miguel comentó que si pensaba alguien enterarse de “los chismes” de Palacio con el volumen, debía evitarse la molestia y si alguien más pretendía encontrar una definición del movimiento lopezobradorista no debía comprar el ejemplar, pues no abordaba ningún aspecto relacionado y subrayó que las hojas de dicho ejemplar se tratan de “un remanso” y un diálogo interior.

En tanto, la gobernadora mexiquense y también ex secretaria de Educación remarcó la idea de Müller en torno a que “el silencio es una manera de demostrar rebelión”.

Es de destacar, que en el preámbulo de la presentación, Gutiérrez Müller visiblemente molesta pidió a la gente que dejara de gritar porras al presidente López Obrador y guardara orden para llevar a cabo la presentación: “Les voy a pedir un favor grande, que no gritemos, que guardemos un poquito de silencio para que este acontecimiento se convierta en un lindo intercambio de palabras”, dijo la académica y exigió nuevamente que la audiencia mantuviera silencio, mientras recordó que el tema del libro, precisamente hablaba del silencio, en alusión a su perspectiva del feminismo: “les rogaría que si no gritan estaría mucho mejor”, a la vez que expresó “estamos en la presentación de un libro y hay que tomarlo con seriedad”.

A la presentación, también acudieron: Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Luisa María Alcalde titular de la Secretaría de Gobernación y Miguel Torruco Garza titular de la Secretaría de Turismo.