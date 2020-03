Habrá marcaje personal a jueces y fiscales que llevan casos de feminicidio: Segob

La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero adelantó que habrá marcaje personal y se pondrá lupa a los jueces y fiscales que llevan casos de feminicidio, debido a que no han investigado de manera exhaustiva ni con perspectiva de género, de ahí que en la mayoría de las averiguaciones se hayan caído los casos.

“Vamos a tener marcajes personales, sobre todo con los Fiscales en materia de delitos de Feminicidio, porque no están investigando con perspectiva de género; es una realidad y vamos a tener marcaje y vamos a estar sobre ellos para que se capaciten primero y para que lo hagan bien y no se caigan las averiguaciones previas”, externó.

Al sostener un encuentro con el Colegio de Notarios, Sánchez Cordero informó que, en el marco de las manifestaciones que se habrán de llevar a cabo este fin de semana con motivo del Día Internacional de la Mujer, estará en la Secretaría y que el lunes estará al pendiente, por lo que trabajará de manera normal en su oficina.

Al ser cuestionada sobre el tema de trata de persona, la encargada de la política interna del país, puntualizó que ya se tienen identificadas algunas bandas, por lo que dijo , ya se trabaja en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir este delito que afecta a niñas y mujeres.

“Tenemos una comisión de combate al tema de la trata de personas, sobre todo al tema de trata en mujeres y niñas que es un grave problema; así como de migrantes. Hemos estado en comunicación permanente con Santiago Nieto y hemos tenido unos resultados importantes y significativos como lo dio a conocer esta mañana”, refirió.

Por último, abordó la renuncia de Javier May al programa emblema del gobierno federal, “Sembrando Vida”, Olga Sánchez Cordero sólo comentó que sabe que “aparentemente no se había cumplido la meta de tantos árboles sembrados y por eso hubo un tema de no llegar a la meta y por eso es que se le había retirado el programa”.