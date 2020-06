Hallan sin vida a Elizabeth Montaño, doctora del Centro Médico Siglo XXI

Tras 10 días de ser reportada como desaparecida, María Elizabeth Montaño, doctora que laboraba en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad de México, fue localizada sin vida en un paraje en el municipio de Huitzilac, Morelos.

Primeros reportes apuntan que agentes de seguridad y rescate acudieron a un llamado de emergencia el 18 de junio, en el que alertaban sobre una persona que se encontraba inconsciente a un costado de la carretera México-Cuernavaca en el kilómetro 55.

María Elizabeth Montaño salió de su casa al trabajo hace 10 días y no pudo volver.

Hoy fue encontrada sin vida.

No olvidemos su nombre.

No olvidemos que luchó para la atención medica de la comunidad LGBT+

No olvidemos que fue asesinada.#JusticiaParaMariaElizabeth pic.twitter.com/U0JAhx0P2B — Pablo (@pablocabagne) June 19, 2020

Al arribar al lugar, los elementos se percataron que la persona ya no tenía signo vitales y que se trataba de Elizabeth Montaño. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el cuerpo de la doctora no tenía signos de violencia y en el lugar fueron halladas sus pertenencias.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de autoridades de la CDMX, Elizabeth Montaño fue vista por última vez la mañana del 8 de junio cuando salía de sus labores.

La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó los hechos y señalo que están en contacto con la familia de la doctora y esperan pronto el resultado de las Fiscalías sobre las investigaciones.

Lamentamos el hallazgo sin vida de la Doctora Elizabeth. Estamos en contacto con su familia a quien enviamos nuestra solidaridad. Esperamos de las Fiscalías el pronto resultado de las investigaciones. https://t.co/MdNBMdc3ny — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 19, 2020

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México también lamentó la muerte de Elizabeth Montaño y refrendó su compromiso en la lucha contra la violencia, transfobia y la impunidad.

"Lamentamos profundamente la muerte de la Dra. María Elizabeth Montaño, mujer trans, quien laboraba en el IMSS. Estaremos atentas al esclarecimiento de su fallecimiento. Refrendamos nuestro compromiso en la lucha contra la violencia, la transfobia y la impunidad".