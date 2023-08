Hallan una segunda persona muerta en el río Bravo por boyas instaladas por Texas

El gobierno mexicano encontró un segundo muerto en el río Bravo, que comparte con Estados Unidos, por las boyas y el cerco de alambre instalados por Texas para evitar el paso de migrantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM) informaron del hallazgo en un comunicado la madrugada de este jueves, apenas horas después de haber encontrado otro cadáver en Piedras Negras, ciudad fronteriza con la ciudad estadounidense de Eagle Pass, Texas.

Puedes leer también: Texas refuerza barricada de alambre pese a orden del Gobierno para retirarla

En "un hecho separado" al primer fallecido, "un segundo cuerpo fue encontrado aguas arriba por el Grupo Beta Piedras Negras, con aproximadamente cinco kilómetros de separación entre ambos", precisaron las dependencias.

Hasta ahora, permanecen sin identificar las dos personas fallecidas, añadió el boletín.

El gobierno mexicano ha elevado sus reclamos a Estados Unidos por acusar a Texas de violar tratados bilaterales de aguas y derechos humanos con las boyas y el cerco de alambres que el gobernador, el republicano Greg Abbott, ha colocado en el río Bravo para frenar a los migrantes.

Mundo Policía de Texas separa familias en la frotera

Las obstrucciones de Texas están en un tramo de 305 metros en la zona de Eagle Pass, de los que 230 metros corresponden a México, según ha denunciado la SRE, que ha enviado dos quejas diplomáticas a Washington al respecto.

AMLO tacha de “inhumano” al gobernador de Texas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el actuar del gobernador de Texas, Greg Abbott, es “inhumano” tras la muerte de las dos personas en el río Bravo.

“No debería él de actuar así. Es inhumano. (Le digo) que no se trata así a ninguna persona, no debe tratarse así a nadie, que eso no es de gente buena, y que solo siendo buenos podemos ser felices”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador se refirió así a la información del hallazgo entre la tarde del miércoles y la madrugada de este jueves de dos cadáveres de presuntos migrantes en Piedras Negras, ciudad fronteriza con la urbe estadounidense de Eagle Pass, Texas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ayer se nos presentó el reporte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lo está viendo, se está conociendo sobre la nacionalidad", aseveró. "Y se va a actuar”, prometió.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music