Hanna avanza como tormenta tropical por México tras su paso por Texas

Hanna avanza este domingo por el noroeste de México con vientos de tormenta tropical tras azotar con fuertes lluvias y vientos la costa sur de Texas, donde tocó tierra este sábado como el primer huracán de la temporada atlántica, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Hanna se encontraba esta madrugada a unas 55 millas (85 kilómetros) al oeste de McAllen, Texas y a unas 110 millas (175 kilómetros) al este noreste de Monterrey (México), detalla el último boletín del NHC.

Here are the 10 AM CDT Key Messages for Tropical Storm #Hanna. For additional information, visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/tyCRKjzLmy — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 26, 2020

El sistema ha dejado fuertes lluvias e inundaciones en el sur de Texas, donde se presentaron apagones, y en el noroeste de México.

Hanna, que tocó tierra este sábado en Texas como un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de un total de 5, ha reducido su potencia a tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 55 milla por hora (85 kilómetros).

La agencia federal emitió un aviso de tormenta tropical desde Barra el Mezquital (México) hasta Baffin Bay (Texas).

En las próximas horas, el #Huracán #Hanna ocasionará #Lluvias de intensas a torrenciales en #Coahuila, #NuevoLeón y #Tamaulipas.



Más información en: https://t.co/MdDMB6ZMHq pic.twitter.com/s9rNttgjoh — Conagua (@conagua_mx) July 26, 2020

Hanna amenaza con fuertes lluvias y acumulaciones de hasta 18 pulgadas (unos 30 centímetros) y las consecuentes inundaciones en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Este año ya se formaron las tormentas tropicales Arthur y Bertha antes del inicio oficial de la temporada ciclónica, que comienza el 1 de junio y se prolonga hasta el 30 de noviembre, a las que le siguieron Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna, esta última el primer huracán de este año en el Atlántico.

#Huracán #Hanna aún con su ojo bien definido, presenta convección profunda en una de sus bandas nubosas hacia la porción media de #Tamaulipas



Conforme al pronóstico de @NHC_Atlantic #Hanna se debilitará en el transcurso de la noche...



♦Atención #Reynosa pic.twitter.com/n0UjV4pQ0R — Agustín Alvarez (@augustpeztutu) July 26, 2020

La actual temporada ciclónica tendrá de 13 a 19 tormentas con nombre (con vientos de 65 kilómetros por hora), de las cuales de seis a diez podrían convertirse en huracanes (con vientos de 119 kilómetros por hora).

De esos huracanes, de tres a seis podrían llegar a ser mayores, es decir con vientos máximos sostenidos de 178 km/h o más, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast