Hasta 31 millones de mexicanos han tenido Covid-19

En México 31 millones de personas han tenido contacto con el virus SARS CoV2 que provoca la enfermedad con Covid-19, lo que significa que ha avanzado con "gran velocidad" y la mayoría de ellos son asintomáticos.

Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública dijo que el resto, casi 100 millones de mexicanos "nos debemos seguir cuidando, no nos debemos descuidar. No porque venga la vacuna podemos salir, la mayoría somos aún vulnerables a la infección ", debido a que 75 por ciento no tienen inmunidad.

El funcionario hizo un llamado "que nos ayuden a salvar vidas, ninguna fiesta salva una vida, para evitar a asistir a fiestas, posadas, "debemos evitar reuniones familiares, con la familia extendida puede haber contagios".

Al presentar los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud mientras para Covid-19, aplicada a 9 mil 400 hogares entre agosto y noviembre de este año, se pudo conocer hasta ahora la información de 7 mil 98 casos que permiten estimar cuántas personas han sido sujetos de riesgo y han tenido contacto con el virus, enfermaron pero eran asintomático.

Las autoridades de la Secretaría de Salud indicaron que alrededor del 25 por ciento de la población mexicana ha desarrollado anticuerpos de Covid-19.

México registró este martes 801 nuevos decesos relacionados al coronavirus, con lo que el número total de muertes en el país se elevó a 115 mil 099, informaron autoridades sanitarias, en medio de un repunte de los contagios.

En tanto, el número de infectados en la segunda mayor economía de América Latina se incrementó en 11 mil 228 respecto al día anterior elevando la cifra total a un millón 267 mil 202.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo más temprano que el país analiza varias ofertas para comprar vacunas contra Covid-19 de cinco farmacéuticas de Alemania, Estados Unidos y China, para complementar las ya comprometidas con Pfizer, AstraZeneca y CanSino Biologics.





