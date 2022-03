Hay 23 personas hospitalizadas por riña del partido entre Querétaro y Atlas: Mauricio Kuri

El Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, confirmó que, al corte de este domingo, hay un total de 23 personas hospitalizadas derivadas del enfrentamiento entre Querétaro y Atlas ocurrido la noche de ayer en el estadio Corregidora.

Durante una conferencia de prensa respecto a lo ocurrido en el estadio, el mandatario de Querétaro señaló que, al corte de este domingo, que del total de hospitalizados, tres se encuentran en estado grave, 10 más en delicado, mientras que los 10 restantes están en observación.

Además, se abundó que dos mujeres y un hombre involucrados ya fueron dados de alta del hospital donde se les atendía, por lo que se llevará a cabo el contacto con sus familiares; por lo anterior, informó el gobernador, el número oficial de lesionados ascendió la noche de ayer a 26, previo a su alta hospitalaria.

Kuri González subrayó que la seguridad del estadio está a cargo de la empresa privada principalmente, por lo que sostendrá una reunión con el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola y Gabriel Solares, presidente del club Querétaro.

Reconoció también que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no se actuó, por lo que están haciendo la investigación correspondiente.

“Esto no quedará impune, me dirijo a ti criminal, no me importa dónde estés, dónde hayas nacido, o dónde te estés escondiendo, voy a dar contigo, lo que hiciste ayer lastimó a todas las familias queretanas”, enfatizó el gobernador.

Puntualizó que se investigarán las actuaciones de instituciones públicas y privadas por las acciones u omisiones de los involucrados, y afirmó que habrá sanciones para los responsables.

Recalcó que habrá análisis toxicológicos a los involucrados, en estos hechos, a los cuales llamó criminales.

"Pido a los cuerpos de seguridad de investigación que tengan máxima veracidad en los hechos", puntualizó.

Sin despidos en la policía tras violencia en el Corregidora

Sin que haya detenidos o despidos tras los hechos de violencia en el estadio La Corregidora, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez aseveró que investigarán para deslindar responsabilidades de quienes participaron en los hechos directamente y a los funcionarios que incurrieron en omisiones.

“Estaremos informando en caso de que esto requiera algún tipo de sanción”, aseveró.

Señaló que conforme a la investigación que realizan las autoridades se informará de los avances, aunque será la Fiscalía General del Estado quien dio a conocer los detalles.

“La fiscalía está llevando a cabo las investigaciones correspondientes, es un asunto muy delicado, el poder datos que no estén ciertos y verdaderamente comprobados”, puntualizó.

Con información de Diario de Querétaro