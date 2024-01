Hay espacios en los hospitales: AMLO descarta crisis de Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador, negó este martes que exista una "situación crítica" en el país por un aumento de casos por COVID-19 u otras enfermedades respiratorias, aunque más de una decena de hospitales reportan estar saturados.



“Tenemos camas suficientes, sí hay muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos, gripas y otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada, afortunadamente no hay una situación crítica", respondió el mandatario durante la conferencia matutina.



Sus declaraciones se producen pese a que 12 hospitales advirtieron estar en alerta roja por tener un 70 % o más de ocupación de camas generales, según el último reporte de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) de la Secretaría de Salud (SSA), entre los que siete notifican una ocupación del 100%.

Estos hospitales públicos están en Oaxaca, Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato y Nayarit.



Además, otras 10 unidades médicas tienen una ocupación general de entre 50 % y 70 %.



"Se está atendiendo a todos los pacientes y hay espacios en los hospitales para la atención a enfermos”, aseguró López Obrador.



En el mundo, en los últimos meses de 2023, se detectó la presencia de una nueva variante, la JN.1., que se trasmite con más facilidad porque es más resistente al sistema inmunitario de las personas que la contraen.

Entre la primera y segunda semana de 2024, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han recomendado retomar el uso de mascarillas en recintos cerrados, en especial en hospitales y clínicas por el COVID-19 y otras enfermedades.



En Latinoamérica, países como Argentina, Cuba, Bolivia, Paraguay, Perú y República Dominicana han pedido elevar las precauciones o han reportado muertes o un incremento de casos de COVID-19.



México es el quinto país con más muertes confirmadas por la covid-19, con más de 334.000 reconocidas de manera oficial.



Pero López Obrador defendió la estrategia de vacunación de su Gobierno, que usa el biológico de Abdala, hecho en Cuba, y el de Sputnik, de Rusia, aunque no están avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como refuerzo contra la COVID-19.



“Sí hay vacunas, yo ya me vacuné con las dos, la rusa y la cubana, las que no quieren porque nos pueden inyectar el comunismo", ironizó el presidente









