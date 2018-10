Hay grupos delictivos infiltrados en Caravana Migrante, asegura Navarrete Prida

¡Falta lo peor!, amenazaron grupos delictivos en la frontera con Guatemala y que están infiltrados entres los migrantes, dijo el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Se han infiltrado, añadió, en los migrantes personas que, según reportes del Gobierno de Guatemala, pertenecen a grupos delictivos, que lo prueba lo que ayer domingo ocurrió y lo del pasado 19 de octubre en el mismo puente internacional´´.

“Hoy al filo de las 9:00 horas se acercaron a amenazar a personal del Instituto Nacional de Migración (INM), que si no se les permitía la entrada en bloque tomarían acciones distintas y que todavía faltaba lo peor’’.

En ese sentido, el funcionario apuntó que tuvo conocimiento, a la vista fotografías de personas que estaban llenando botellas con gasolina para generar bombas molotov. La ciudad de Teculután y el Gobierno de Guatemala, suspendieron el servicio de gasolinas, cerraron todos los comercios en esa zona. Estamos procediendo a la identificación, ya existen algunas con nombre y apellido y en colaboración internacional proceder a que sea detenidas, porque son delitos y están poniendo en riesgo a la población de migrantes.

Sin embargo, aclaró no tener certeza a que grupos pertenecen; “he tenido comunicación informal de quiénes son y qué tipo de armamento traen, que pretensión tienen; tengo videos que en Guatemala, a la primer marcha, personas vestidas de la misma forma, con el mismo corte de pelo, armadas, estaban repartiendo dinero a mujeres para que fueran la primera línea que trataba de ingresar a territorio nacional y desde luego esto no es lo que la migración internacional en el fondo esconde; esconde vulnerabilidad, esconde una realidad compartida entre la ausencia de oportunidad que obliga a la gente a salir con su familia con nada más lo que traen puesto’’.

En conferencia con medios, el Secretario de Gobernación advirtió que en este momento “resulta extraordinariamente riesgoso’’ que la caravana de migrante llegue a su destino final, que es los Estados Unidos.

“Ha habido funcionarios de la embajada de EU que ha dialogado directamente con la caravana migrante para decirles que no hay posibilidad de que ingresen a territorio norteamericano, porque no han regularizado su situación migratoria en el país de tránsito que es México’’.

Apuntó, de acuerdo con información de esa dependencia, hay tensiones al interior de la caravana, manifestaciones e intenciones distintas.

En ese sentido, señaló que para algunas personas su pretensión es llegar a la ciudad de México, pero hasta ahorita no ha recibido de la autoridad local solicitud para ofrecer refugio a más de 5 mil personas; estaríamos esperando si ocurre para poderlo evaluar. Lo que no hay duda es brindar protección y seguridad, subrayó Navarrete Prida.

Detalló que hasta el momento son mil 895 los que han solicitado su estancia en México y hoy 550 repatriaciones voluntarias.

Respecto a los hechos violentos de ayer domingo, Navarrete Prida dijo que fue un intento violento para ingresar a territorio nacional por parte de personas que acompañaban a una de las caravanas migrantes.

Explicó que el Gobierno de México ha sido claro de no criminalizar la migración no documentada, se le reconoce como una población vulnerable y por tanto merece el máximo nivel de protección a sus derechos humanos en el marco de la Constitución.



Declaró que derivado de estos dos enfrentamientos, “fue perversa’’ la forma en que se utilizó a la población migrante, pues se ponía en la primer línea para tratar de cruzar a niños, en la segunda a mujeres embarazadas y a personas de la tercera edad, con la idea de ejercer presión y la decisión quedará de la autoridad fuera abrir la reja o el riesgo de que estas personas vulnerables pudieran ser aplastadas, dañas y perderla vida, lo que no ocurrió.

En este ambiente hostil, el gobierno tiene conocimiento que un centroamericano de nacionalidad hondureña falleció por un objeto en la cabeza, no se sabe qué tipo de objeto es. Esperaremos el resultado de las autoridades de Guatemala y se hará una revisión por la parte mexicana pero la policía mexicana no portaba armas., argumentó el funcionario.