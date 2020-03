Hay más de 100 mexicanos varados en el mundo por coronavirus

Pánico, angustia, miedo e incertidumbre viven cientos de mexicanos varados en distintos puntos del mundo ante el cierre de fronteras debido a la pandemia del coronavirus.

Las horas pasan y las esperanzas se agotan junto con el dinero de los turistas nacionales que además viajaron acompañados de niños y adultos mayores.

Para Brenda conocer Egipto se convirtió en una pesadilla. Úrsula está atada de manos en Medellín, Colombia, porque su vuelo de regreso fue cancelado y espera su turno para que la Embajada mexicana la ayude, mientras Juan Carlos ya no tiene dinero para sostenerse en Bogotá con el miedo de que cierren las fronteras aéreas.

El drama se repite con los mexicanos varados en Lima y Cusco, Perú. Aun cuando el gobierno federal ha gestionado para que haya vuelos humanitarios, son decenas los que aún quedan en esa nación.

TE LO DIJE

"Me saca de mis casillas la frase: Te lo dije, pero me lo dijeron. "¡Cancela tu viaje! No pasa nada, todo está bien, es sólo un teatro, ve y diviértete, en fin, varias opiniones encontradas. Finalmente me armé de valor y decidí salir a la aventura sin imaginarme lo que estaba por venir", dice Brenda.

"Unas semanas antes del tan esperado viaje comenzó la fiebre del coronavirus, pero el panorama en México transcurría con normalidad. Fui a preguntar a la agencia de viajes Mundo Joven, con quien contraté el tour, y me comentaron que Mega Travel, quien opera nuestro tour, de la mano de otra mini agencia en Egipto llamada Excellent Tours estaban trabajando con normalidad. Decidí continuar con el plan.

"Llegamos a El Cairo, donde nos recibió un representante de la agencia Excellent Tour, con ellos las cosas empezaron a cambiar.

"Nos modificaron el itinerario pactado. No nos importó, pues el orden de los factores no altera el resultado. "El problema comenzó cuando un turista mexicano que venía con otro grupo se nos acercó a preguntarnos cuándo nos íbamos. Con tranquilidad respondimos que volvíamos el 24 y nos dijo que eso era imposible, porque se cancelarían vuelos.

"La agencia no nos dejó continuar con el tour, nos quedamos varados en el hotel Piramyds Park, que está en la provincia de Giza. Efectivamente, se cancelaron todos los vuelos e incluso los internos, las agencias de viajes nos dicen que están trabajando y que seamos pacientes.

"La Embajada de México, por su parte, nos ofreció un vuelo a Turquía por 400 dólares y luego de ahí nosotros nos hacíamos cargo del resto.

"Con el paso de las horas nos enteramos que hay otros grupos de mexicanos en Egipto, uno de 20, otro de 38 y una pareja que viene por su cuenta. En total somos alrededor de 80. Gracias a que nos pusimos en contacto con todos ellos, hemos logrado presionar a la Embajada de México aquí en Egipto para que nos concedan una entrevista con el cónsul que está programada para la madrugada de este miércoles 18 de marzo con la sugerencia de que sea en un lugar abierto y sólo con uno o dos representantes de cada grupo".

BOLETOS, 40 MIL PESOS

"Soy Úrsula Mares y estoy en un municipio que se llama Caldas, al sur de Medellín, en Colombia, y hace dos días me cancelaron el vuelo de regreso a México.

"Los boletos los están cobrando a un precio absurdo, casi 40 mil pesos mexicanos, ¡es una barbaridad! "No tengo dinero para comprar un boleto de 40 mil pesos, entonces estoy esperando qué responde la Embajada y que posibilidades tengo de volver.

"Todavía tengo recursos para dos semanas, el problema es que el presidente de Colombia, Iván Duque, cerró las fronteras terrestres, marítimas, y hay pánico".

CÓMO NOS VAMOS A SOSTENER

"Soy Juan Carlos Cárdenas, estamos varados en Bogotá y apenas nos alcanzó para pagar el día, nos estamos quedando sin presupuesto los mexicanos que estamos en Colombia. No sabemos cómo nos vamos a sostener, estamos pidiendo ayuda a nuestras familias para que nos puedan apoyar en los días que estemos aquí.

"La crisis se vive de manera pesada, Bogotá está a punto de entrar en cuarentena y no hay muchos negocios abiertos.

"Hay mucha presión para el presidente por parte de la alcaldesa y el Congreso para que cierre la frontera aérea y es lo que más tememos, porque si sucede, nos vamos a quedar hasta el 31 de mayo.

"Somos cerca de 40 mexicanos varados en Bogotá, requerimos no más de lo que debemos recibir por derecho, al haber pagado nuestro boleto".