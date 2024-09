Hay presencia de las Fuerzas Federales para garantizar la paz en Culiacán, dice AMLO

Luego de tres días consecutivos de violencia en Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió serenidad a la población y afirmó que su gobierno está atendiendo la situación con la presencia de Fuerzas Federales.

Tras reconocer este jueves en su mañanera que hay temor entre la población por los hechos violentos que se han registrado en los últimos días en el estado del noreste, el presidente justificó que la violencia se debe al enfrentamiento de dos bandas criminales.

Al mostrar una gráfica de homicidios dolosos del país, donde según sus cifras en todo Sinaloa hubo solo dos asesinatos dolosos, expresó: “Decirle a la gente de Culiacán, de Sinaloa, que estamos con presencia suficiente para garantizar la paz, la tranquilidad, que ayer(…), en todo el estado tuvimos dos homicidios. Y esto lo digo también porque vi en algún reporte no sé cuántos fallecidos y hoy vimos este informe”, indicó.

Este jueves, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha informó que se cancelaron las clases en los centros educativos de Culiacán y tres municipios más del estado de Sinaloa, ante la ola de violencia desatada entre dos grupos criminales.

“Informo a la sociedad sinaloense, que se suspenden las actividades escolares en los municipios de Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio, el día de hoy 12 de septiembre de 2024, en todos los niveles y modalidades educativas”, apuntó en su cuenta de X el gobernador morenista Rocha Moya.

Por su parte, López Obrador reconoció que la gente tiene miedo por la violencia en Sinaloa, pero insistió en minimizar la inseguridad al reiterar que solo ha habido dos muertes en el estado en las últimas horas y que probablemente estos asesinatos ocurrieron por causas distintas a los enfrentamientos que se están dando en las afueras de Culiacán.

“Sí hay temor, pero decirle a la gente que estamos pendientes, que hasta ahora, este es el resultado (dos fallecidos) y no es por esos enfrentamientos, pueden ser por otras causas los dos homicidios y, pues es que hay pugnas entre dos grupos y tenemos que buscar que no se afecte a la población y también que no se enfrenten entre ellos”, comentó.

Al preguntarle por la causa de la violencia en Sinaloa, López Obrador respondió de manera tajante: “Ya lo dije, es un asunto que tiene que ver con la confrontación de grupos”.

El mandatario agrego que todavía no tiene un informe completo de lo que ha ocurrido en Sinaloa, pero remarco que se debe esperar que es lo que ha sucedido en esa entidad.

Resecto a la violencia en Chiapas, el mandario dijo: en la frontera es donde hay presencia de dos grupos: Frontera Comalapa, Chicomucelo, ahí es donde estamos procurando que no se den estos enfrentamientos.

Agregó el presidente que todavía hay 300 familias desplazadas por la violencia en la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala, aunque minimizó esto al decir: “Pero lo estamos viendo, lo estamos atendiendo y hay presencia de la Guardia Nacional”.

A pesar de que su Administración registra la cifra de asesinatos dolosos más alta en la historia de México con 196 mil víctimas, el presidente aseguró que en su gobierno se han atendido las causas de la criminalidad y se le da seguimiento diario al problema de la violencia.

Finalmente, sostuvo que gracias a que su administración trabaja de manera coordinada con otros niveles de gobierno se ha podido reducir la incidencia delictiva.