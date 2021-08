‘Hay que darle tiempo’ para resolver la violencia, dice Félix Gallardo sobre AMLO

Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado como “el Jefe de jefes” del narcotráfico mexicano, aseguró que “hay que darle tiempo” al presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver la situación de violencia por la que atraviesa el país.

“La violencia es consecuencia del desempleo, de la desigualdad social, que el señor López Obrador está resolviendo poco a poco. Hay que darle el tiempo”, pidió el fundador del cártel de Guadalajara en entrevista con Telemundo.

Quien fuera el poderoso capo tiene ceguera y no puede caminar. Foto: Telemundo

Esta declaración ocurre luego de que el máximo exponente del narcotráfico mexicano concediera, por primera vez en 32 años de prisión, realizar una entrevista con un medio informativo, en la que aseguró no esperar nada de este Gobierno, solo “que le vaya muy bien”.

“Yo soy un cadáver el cual no espera más que ser enterrado en la raíz de un árbol. No le estoy pidiendo nada al señor. Al contrario, ojalá y le vaya bien. Esto de la bacteria bajó mucho el poder adquisitivo de los mexicanos, pero este hombre es de buena voluntad y ojalá que Dios le ayude”, dijo al ser interrogado sobre la posibilidad de acceder a la propuesta de amnistía del presidente para los reos mayores de 75 años.

Niega relación con el asesinato del agente “Kiki” Camarena

Respecto al asesinato y tortura del agente especial de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, que murió en manos del crimen organizado en 1985 y por la que Gallardo fue sentenciado a casi 40 años de prisión, este negó haber participado en su asesinato.

➡️ Los compas del Chapo. Por esta información mataban

“Es un tema muy lamentable. Este señor Camarena, quienes fueron, quienes hayan sido, hay autores materiales e intelectuales presos, que han pagado su vida en la prisión y que les ha ido muy mal. Ignoro por qué se me relaciona, porque a ese señor no lo conocí. Yo no soy una persona de armas. Lo lamento mucho porque sé que era un buen hombre”, dijo el máximo exponente del narcotráfico mexicano.

Por ello, a pregunta expresa de la periodista Issa Osorio, Gallardo mandó un mensaje a Mika Camarena, esposa del agente de la DEA asesinado.

Que le deseo la resignación y que tenga la satisfacción de que los culpables de eso están pagando sus culpas

Respecto a su relación con Rafael ‘Caro’ Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, líderes del narcotráfico mexicano que también fueron señalados como parte del asesinato del agente Camarena, el Jefe de jefes aseguró no tener relación personal con ninguno de los dos.

“No los conozco, en la calle no nos conocimos. Estas personas y yo nunca hemos platicado al respecto. Mi abogado Martínez Inclán me dijo ‘no estás involucrado, nunca platiques’”, dijo.

Justicia Cae Ezequiel "N", implicado en el asesinato de Kiki Camarena

¿A qué se dedicaba usted antes de ser arrestado?, se le cuestionó.

“Yo me dediqué a la agricultura y a la ganadería desde chico. Mis padres fueron los primeros que exportaron legumbres a Estados Unidos en 1942. Yo nací en el 46. Voy para 76 años”, respondió.

Por ello aseguró que no se arrepiente de nada en su vida y pidió ser recordado “como la persona honesta que fui siempre, un hombre que no fue de armas”.