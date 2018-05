Hay quienes se “autoflagelan” al decir que México vive una crisis: EPN

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que hay algunos que se “autoflagelan” diciendo que en México hay crisis económica y que todo está mal, pero la muestra es que la economía se mantiene, hay generación de empleos y que el campo se ha convertido en una potencia agroalimentaria.



“Algunos dicen que la situación está crítica. No está tan crítica. Cuando hablan de que tenemos crisis económica; entonces si (tenemos) una crisis donde estamos creciendo económicamente, donde hay mayor generación de empleo con una cifra histórica de empleo, donde la tasa de desempleo se coloca en niveles bajos en nuestra historia”, expresó.

Al sostener un encuentro con los integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, Peña Nieto dijo que en lo que va de su administración se han dado avances importantes y significativos, donde el poder adquisitivo se ha recuperado y “si eso es crítico, que cada quien lo califique como quiera”.

“Al final de cuentas hay que darle justa dimensión a lo que sí tenemos y nos ha tocado vivir”, externó.

Política Van 34 candidatos asesinados durante campañas: Gobernación

En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el Primer Mandatario reconoció que se han tenido momento críticos en el país y en el mundo, pero de no haber estado bien pertrechados o de no haber hecho una Reforma Fiscal, “pudimos haber caído en un escenario de recesión económica que hoy no se tiene”.

“Todos los trimestres de esta administración hemos logrado crecimiento económico. Hemos logrado generación de empleos, hemos cuidado del estabilidad económica y ustedes lo saben porque aquí hay generaciones de ya varios años, lo que significa no cuidar de la estabilidad económica”, abundó.

El Jefe del Ejecutivo manifestó que están sentadas las bases para que sigamos creciendo y “para que sigamos teniendo desarrollo y al país le siga yendo muy bien y se siga encontrando en condiciones de mayor bienestar para las familias mexicanas”.