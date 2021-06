Hogares reducen gastos durante pandemia

En México 63.3 por ciento de los hogares redujeron su gasto durante la pandemia de Covid-19 debido a que alguno de sus integrantes perdió el empleo o le redujeron el salario, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Ensanut) 2020 sobre Covid-19.

Los datos que arrojó la encuesta coordinada por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, levantada del 17 de agosto al 14 de noviembre del 2020, mostraron que 47.1 por ciento reportó reducción en el gasto en alimentos.

▶️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Una de las consecuencias de esta reducción es que dos de cada 10 hogares a nivel nacional (20.6 por ciento) disminuyeron la cantidad de alimentos que habitualmente consumen o dejaron de comer en todo un día debido a la falta de recursos, siendo los indígenas y las familias que dependen de empleos informales los más afectados. Según la encuesta en el año de la pandemia los hogares invirtieron mil 501 pesos per cápita en alimentos, mientras que en la salud se destinaron en promedio 400 pesos.

En 33.9 por ciento de los hogares al menos uno de sus integrantes dejó de recibir ingresos en la contingencia, en 30 por ciento a alguno de sus miembros le redujeron el salario y al menos un integrante de 21.3 por ciento de los hogares perdió su empleo. En localidades rurales este gasto fue en promedio 329 pesos menor que en localidades urbanas.

Al comparar este gasto por región geográfica, se observa el mayor gasto alimentario en la región Pacífico-Norte, con mil 917 pesos per cápita en promedio por hogar, seguida por la Ciudad de México y las entidades de la frontera norte con mil 733 pesos y mil 677 pesos, respectivamente.

Esas cifras contrastan con el gasto de los hogares en las zonas centro y sur del país, con mil 254 pesos per cápita en la Península y mil 408 pesos per cápita en la región centro. La fuerte caída en los ingresos familiares experimentada por dos tercios de los hogares mexicanos a raíz de la pandemia supuso un ajuste en el gasto de servicios y productos no referentes a alimentos ni salud durante el 2020.

El gasto que más tiene pérdidas importantes está en rubros como ropa y calzado, mantenimiento y compra de enseres del hogar y en cultura o entretenimiento.