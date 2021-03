Gatell reaparece pero vuelve a dar positivo a Covid-19

Hugo López-Gatell reapareció después de poco más de dos semanas de haber sido diagnosticado con Covid-19, sin embargo no se reintegrará a sus actividades, dado que volvió a salir positivo a la enfermedad con la cual esperaba el alta epidemiológica.

Vestido en una camisa tradicional de manta y bordados, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud apareció a través de la pantalla ubicada en el salón Tesorería de Palacio Nacional dijo “me incorporo hoy después de 19 días” de haber dado positivo a Covid.

“Como lo platicaron ya estoy recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento con fuerza y avanzar en la vacunación”.

“Hoy me volví a hacer la prueba y me estoy monitoreando. Me realicé la prueba en el Indre y vuelvo a salir positivo, con una carga viral suficientemente alta para ser contagioso. Aunque tengo el alta médica no tengo alta epidemiológica, por lo que no podré incorporarme a las actividades normales”.

Anunció que estará unos días más por la vía virtual “esperando que no sea contagioso y me pueda incorporar” de lleno a sus actividades.

El pasado 19 de febrero el subsecretario presentó síntomas como temperatura elevada y malestar por lo que se realizó la prueba diagnóstico y a partir del 20 de febrero inició su distanciamiento social.