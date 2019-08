Humberto Padgett denuncia que comandante del Edomex le quitó su teléfono tras detenerlo

El periodista Humberto Padgett denunció que durante su detención en el aeropuerto de Santa Lucía, un comandante del Estado de México le quitó su teléfono y amenazó a uno de sus escoltas con darle un "levantón".

Padgett relató cómo fue su detención en Santa Lucía, explicó que no pidió permiso porque es "solicitar que se monte una coreografía (...) fui irresponsable, pero que (Andrés Manuel López Obrador) le pregunte a Jesús Ramírez si él hacia periodismo pidiendo permiso", explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Relató que entró a una instalación de acceso restringido, con conocimiento de esto, para hacer una grabación de lo que se estaba construyendo o no en el área de Santa Lucía en el que está la residencia de la obra.

El periodista dijo que sabía que si era detenido grabando sería retenido por los militares porque estarían en su función de impedir que se realicen viodegrabaciones en el interior de lo que se consideran instalaciones estratégicas.

"Entré acompañado de mis escoltas (armados) que deben de ir conmigo, siempre, por mandato del mecanismo federal de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos".

"Ellos (mis escoltas) tienen que estar armados, ellos tienen un mandato, y tienen la obligación de estar conmigo, yo no tengo que informarles de lo que hago, ellos no sabían a que entrábamos".

Después dijo que se fueron hacia la zona en donde está la residencia de obra "y pasamos un segundo filtro, que no es otra cosa que un militar en brecha que te saluda con amabilidad porque está acostumbrado al paso de civiles".

"Ingresamos a esa parte y vimos que en ese momento la nota era que los militares no están violando las suspensiones. El ejército está cumpliendo. No se está tumbando un árbol, una sola lámina de las obra que ya existe".

Padgett dijo que después comenzaron a buscar bancos de material y tomar algún video, y ponerlo a consideración de algún abogado que tuviese la interpretación de las imágenes y considerará si la violación existe o no, "pero tampoco lo vimos".

"Vimos detrás de nosotros una camioneta blanca sin distintivo que nos pidió que nos detuviéramos, nosotros hicimos el retorno y nos paramos junto a algunos ingenieros topógrafos, incluyendo un militar, a quien le preguntamos donde estaba un complejo logístico".

"Nos seguimos y más delante nos ponen el alto y varios militares, incluyendo algunos vistiendo de civil".

Padgett precisó que no estaba armado, "yo incluso les dije desde el campo militar que esta era mi nota”. Después explicó que lo llevaron junto con sus escoltas al Ministerio Público (MP).

En el MP revisaron cuál es el delito, "'portación de arma', responden los militares. 'Traen permiso', preguntan autoridades, 'sí aquí está', respondieron escoltas. 'No hay delito', concluyó el ministerio; sin embargo, policías mantuvieron retenidos a Padgett y sus escoltas.

"Nos retienen nuevamente, Nos vamos a Tecámac. Antes, yo digo 'no estoy detenido ni nada, me meto abajo de un camión que estaba estacionado. Se asoman por un lado los policías y dicen 'ven, amigo'. Y yo les decía, 'nel, pues no estoy detenido, por qué me vas a llevar'", dijo Padgett.

Explicó que los policías lo sacaron del vehículo. "Ya esposado, un policía del Estado de México me saca el celular y se lo da a un comandante (Enrique Torres Márquez) de la Policía del Estado y yo le digo, 'oye, guey, mi teléfono'”.

Al pedirle el teléfono, el comandante del Edomex le pidió desactivarlo, a lo cual Padgett se negó, y posteriormente sus escoltas le piden que se lo regrese.

“Después, con mucha cobardía, este hombre los encara (a sus escoltas), les dice: 'te voy a levantar hijo de tu pinche madre. Te voy a pegar un levantón, cabrón'”.

Posteriormente, explicó, los esposaron y subieron a una camioneta, momentos después se detienen en una gasolinera. El comandante iba conduciendo un vehículo, y Padgett dijo que le alcanzó a gritar que le diera su teléfono. "Él lo aventaba, se reía y lo presumía”.

Llegando a la Fiscalía General de la República, dijo que el comandante enfrentó a Padgett y le dijo que desbloqueara el teléfono.

"Al chile, cabrón, desbloquea el teléfono, borra las imágenes que nos comprometen. Lo que tengas de los wachos (militares) me vale madres, pero borra lo nuestro y te lo regreso”, a lo cual Padgett se negó.

Luego de unas horas, el periodista se acercó a Mayor del área jurídica y a quien le dice: “yo entiendo que nos tenía que detener, pero mi chamba es meterme y sacarlo. Lamento lo ocurrido y le digo ‘Veamos la manera en que nos regresen el teléfono”.

Un militar se acercó al comandante y le dijo que me regresará mi celular pero no se lo regresaron. El periodista explicó que por este hecho ya levantó una denuncia.