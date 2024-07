Huracán Beryl: cuándo toca tierra en México y qué estados afecta

La península de Yucatán se encuentra en alerta máxima ante la llegada de Beryl, que se mantiene como un poderoso huracán categoría 4 de un total de 5 en la escala Saffir-Simpson.

Los últimos reportes sobre Beryl señalan que sigue su camino por el sur del Caribe como huracán mayor tras causar estragos en las islas de Barlovento y amenaza incluso el sur de República Dominicana y Haití, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Los meteorólogos del NHC, con sede en Miami, esperan que Beryl siga siendo un extremadamente peligroso huracán de gran magnitud a medida que avanza sobre el Caribe oriental, con cierto debilitamiento a mitad de semana. No obstante, se pronostica que Beryl seguirá siendo un huracán.

El ojo del huracán, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, tocó tierra la mañana del lunes sobre la isla Cariobacú y se mueve velozmente a 33 kilómetros por hora en dirección oeste-noroeste.

¿Cuándo toca tierra en México?

Ante este panorama, las autoridades en México alertaron que el huracán Beryl impactará hasta en dos ocasiones las costas del sureste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)) prevé que Beryl tocaría tierra por primera vez en la península de Yucatán como huracán categoría 1 o 2 durante la noche del jueves o en la madrugada del viernes, en la región centro-sur de Quintana Roo y con vientos superiores a 120 km/h, para luego mantener su trayectoria hacia el sureste del país como huracán categoría 4.

El segundo azote ocurriría en los estados del Golfo de México entre la noche del domingo o lunes próximos.

An extraordinary view of the mesovortices within Hurricane Beryl's eye.



Beryl has made landfall on Carriacou Island with 150 mph winds. pic.twitter.com/WgiQJrEbci — CIRA (@CIRA_CSU) July 1, 2024

“Se esperan efectivamente dos impactos: uno sería sobre la Península de Yucatán, específicamente sería sobre Quintana Roo (…) y el otro impacto que se espera sería entre el domingo y el lunes, que sería entre los límites de Veracruz y Tamaulipas”, indicó Alejandra Méndez, coordinadora de general del SMN.

Hasta el mediodía de este lunes, el centro del huracán se localizó sobre las Antillas Menores a una distancia de 2 mil 800 kilómetros al este-sueste de Cancún, en Quintana Roo, uno de los principales destinos turísticos del país.

Foto: SMN/Conagua

Indicó que presentó rachas de 280 kilómetros por hora y se dirige hacia el oeste-noroeste a 31 km/h, mientras que el diámetro del ojo del huracán es de 37 kilómetros.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) espera que el huracán continúe su desplazamiento sobre el mar Caribe hasta el miércoles, cuando encontrará viento fuerte de altura y previó reduzca su intensidad hasta degradarse a la categoría 2 por la tarde del mismo día.

¿Qué estados afectará el huracán Beryl?

Quintana Roo, Yucatán y Campeche, así como Tabasco y Veracruz están alerta ante la llegada de Beryl.

Para el jueves próximo el huracán se ubicará como categoría 1 o 2 cerca de las costas de Quintana Roo, con vientos de 150 km/h y rachas de 205 km/h.

“A partir de este día, sus bandas nubosas empezarán a afectar los estados de la Península de Yucatán, donde se prevén lluvias torrenciales en Yucatán y Quintana Roo; intensas en Campeche; además de vientos de 110 a 130 km/h y oleaje de cuatro a seis metros de altura y posible formación de trombas marinas”, añadió.

Ante ello se prevén lluvias muy fuertes en el sureste, oriente y centro de México.

Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes el centro del huracán Beryl se ubicará en el centro-sur del estado de Quintana Roo, para después cruzar e internarse de nueva cuenta al Golfo de México como una tormenta tropical con vientos de 63 a 119 km/h.

Después continuará su desplazamiento hasta volver a tocar tierra en las costas de Tabasco y Veracruz.